Точно призведе до розлучення: психологи розкрили фактори, на які потрібно звернути увагу всім парам

У стосунках є один руйнівний фактор, який, за словами експерта, може стати головним провісником розлучення. І хороша новина — з ним можна впоратися, якщо вчасно помітити проблему.

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Про це повідомляє видання Unilad.

Доктор Джон Готтман, психолог, консультант з питань шлюбу і професор Вашингтонського університету, вже понад 40 років досліджує тонкощі людських стосунків. Надихнувшись образом Чотирьох вершників Апокаліпсису з Нового Заповіту, він розробив власну концепцію "Чотирьох вершників", коли мова заходить про розпад пари.

Під час своїх досліджень доктор Готтман виявив: з усіх руйнівних чинників особливо виділяється один. Саме він є "провісником розлучення номер один". У дослідженні 1992 року вчений з вражаючою точністю — 93,6% — передбачив, які пари розлучаться. І все завдяки цьому спостереженню.

Йдеться про презирство.

В Інституті Готтмана наголошують: презирство — це найотруйніший з усіх "убивць стосунків". Воно руйнує не лише емоційний, а й психологічний та навіть фізичний зв'язок між партнерами. Проявлятися вона може по-різному: через сарказм, глузування, зверхній тон, закочування очей або презирливу посмішку.

Таке ставлення, як правило, підживлюється накопиченими негативними думками про партнера і з часом перетворюється на атаку на його почуття власної гідності. Замість розв'язання проблем це тільки поглиблює конфлікти й віддаляє людей одне від одного.

Однак навіть якщо ознаки презирства вже почали з'являтися, це не вирок. Доктор Готтман дає кілька порад, як із цим боротися. У короткостроковій перспективі важливо вчитися говорити про свої почуття і потреби без звинувачень, уникаючи фраз, що починаються з "ти завжди" або "ти ніколи".

А в довгостроковій перспективі допомагають спогади про щасливі моменти, спроби знову пробудити почуття любові і захоплення одне одним, а також прості прояви ніжності — наприклад, шестисекундний поцілунок.

Раніше Фокус писав про риси характеру, які можуть перешкодити побудувати гармонійні стосунки. Вчені вважають, що важливо звернути увагу насамперед на ці тривожні сигнали потенційного романтичного партнера.

Також Фокус писав про те, як визначити , що рухає другою половинкою — любов чи страх самотності. Дуже важливо розпізнати нездорові стосунки на ранній стадії, щоб уникнути згубних наслідків.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.