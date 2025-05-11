"Піщаний диявол": величезне пилове торнадо паралізувало життя великого міста (відео)

В британському місті Манчестер місцеві стали свідками рідкісного атмосферного явища — пилового торнадо. За словами очевидців, воно було висотою до 30 м і крутилося в центрі міста.

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Про це повідомляє Manchester Evening News.

Журналісти пишуть, що в суботу, 10 травня, центром Манчестера пронеслося дивне атмосферне явище, який багато хто назвав "пиловим торнадо". За словами свідків, він був приблизно до 100 футів у висоту (близько 30 метрів) і вирував вздовж вулиці Грейт-Енкоутс, що викликало серйозні затори в місті та зупинили рух транспорту на дві години.

"Я йшов до спортзалу на вулиці Грейт-Енкоутс, де є ділянка землі, яку міська рада недавно рівняла. Я думаю, що це заклало основу для того, що сталося, з усім цим пилом і піском, що там є", – сказав 30-річний скрипаль Адам Райдінг, який був свідком події.

Чоловік каже, що побачив, як пил піднімається вгору, схожий на чорну хмару від вибуху. Та, за його словами, ніякого звуку, схожого на вибух, він не почув.

"Я завмер. Я не знав, що робити, і коли вона піднімалася все вище і вище, я дістав телефон і почав знімати це на відео. Ймовірно, все закінчилося за хвилину. Все сталося дуже швидко. Це було щось неймовірне. Я ніколи не бачив нічого подібного. І спостерігати за цим у місті в не дуже вітряний день. Це було так, ніби ця аеродинамічна труба між будівлями створила цей міні-вихор. Це було дивно", — говорить пан Райдінг.

Інший свідок події, веб-розробник Пітер Девід МакГ'ю розповідає, що був у своїй квартирі на п'ятому поверсі в комплексі Royal Mills. В одну мить він помітив, що в його квартирі раптово стало дуже темно.

"Я був усередині, був досить сонячний день, і раптом мене занурило в темряву. Я визирнув, і там була ця величезна хмара пилу. Я підскочив і подумав: "Це торнадо чи що?". Я взяв телефон і зумів зафіксувати лише її кінець. Потім це просто розсіялося. Це було справді цікаво. Я живу тут вісім років і ніколи такого не бачив. Це було досить дико", — розповідає пан МакГ'ю.

Що кажуть метеорологи

Журналісти звернулися до місцевого Метеорологічного бюро з записом відео, щоби пояснили феномен цього явища. Один з фахівців відразу сказав, що це — не торнадо, а пиловий вихор.

"Сонячний день і дуже мало хмар. Для торнадо завжди потрібні гроза і майже завжди сильний дощ. Торнадо — це фактично стовп повітря, який обертається та спричинений сильною грозою. А от "піщаний диявол" утворюється через нерівності, спричинені контрастами температур на різних поверхнях. Це потім і викликає обертання повітря, і, коли є пил і сміття, можна отримати ось такі стовпи повітря", — сказав спеціаліст.

За словами дослідника, піщані дияволи набагато менші за торнадо, які можуть бути завширшки до 700 метрів. Водночас висота "віллі-віллі", як його самі називають метеорологи, від пів метра до 300 метрів у висоту, а всередині вихору — наповнене пилом повітря.

"Зазвичай вони мають кілька метрів у діаметрі біля основи, потім звужуються на коротку відстань, перш ніж знову розширитися. Найчастіше вони трапляються в пустельних і напівпосушливих районах, де земля суха, а висока температура поверхні створює сильні висхідні потоки повітря", — констатував фахівець.

Раніше стало відомо, що вчені знають про феномен піщаного диявола. За словами спеціалістів, це погодне явище зустрічається не лише на Землі, а й на Марсі. Однак на Червоній планеті розміри пильного вихору можуть бути в десятки разів більшими.

Згодом повідомлялося, що гігантська пилова буря нависла над пустелею Китаю. Супутники космічного агентства NASA зробили приголомшливі знімки пилових шлейфів, що підіймаються і закручуються в гірських долинах.