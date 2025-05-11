"Песчаный дьявол": огромное пылевое торнадо парализовало жизнь большого города (видео)

В британском городе Манчестер местные стали свидетелями редкого атмосферного явления — пылевого торнадо. По словам очевидцев, оно было высотой до 30 м и крутилось в центре города.

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Об этом сообщает Manchester Evening News.

Журналисты пишут, что в субботу, 10 мая, по центру Манчестера пронеслось странное атмосферное явление, которое многие назвали "пылевым торнадо". По словам свидетелей, он был примерно до 100 футов в высоту (около 30 метров) и бушевал вдоль улицы Грейт-Энкоутс. Это вызвало серьезные пробки в городе и парализовало движение общественного транспорта на два часа.

"Я шел в спортзал на улице Грейт-Энкоутс, где есть участок земли, который городской совет недавно ровнял. Я думаю, что это заложило основу для того, что произошло, со всей этой пылью и песком, что там есть", — сказал 30-летний скрипач Адам Райдинг, который был свидетелем происшествия.

Мужчина говорит, что увидел, как пыль поднимается, похожая на черное облако от взрыва. Но, по его словам, никакого звука, похожего на взрыв, он не услышал.

"Я замер. Я не знал, что делать, и когда она поднималась все выше и выше, я достал телефон и начал снимать это на видео. Вероятно, все закончилось за минуту. Все произошло очень быстро. Это было что-то невероятное. Я никогда не видел ничего подобного. И наблюдать за этим в городе в не очень ветреный день. Это было так, будто эта аэродинамическая труба между зданиями создала этот мини-водоворот. Это было удивительно", — говорит господин Райдинг.

Другой свидетель происшествия, веб-разработчик Питер Дэвид МакХью рассказывает, что был в своей квартире на пятом этаже в комплексе Royal Mills. В один момент он заметил, что в его квартире внезапно стало очень темно.

"Я был внутри, был довольно солнечный день, и вдруг меня погрузило в темноту. Я выглянул, и там было это огромное облако пыли. Я подскочил и подумал: "Это торнадо или что?". Я взял телефон и сумел зафиксировать только его конец. Потом это просто рассеялось. Это было действительно интересно. Я живу здесь восемь лет и никогда такого не видел. Это было довольно дико", — рассказывает господин МакХью.

Что говорят метеорологи

Журналисты обратились в местное Метеорологическое бюро с записью видео, чтобы объяснили феномен этого явления. Один из специалистов сразу сказал, что это — не торнадо, а пылевой вихрь.

"Солнечный день и очень мало облаков. Для торнадо всегда нужны гроза и почти всегда сильный дождь. Торнадо — это фактически столб воздуха, который вращается и вызван сильной грозой. А вот "песчаный дьявол" образуется из-за неровностей, вызванных контрастами температур на различных поверхностях. Это потом и вызывает вращение воздуха, и, когда есть пыль и мусор, можно получить вот такие столбы воздуха", — сказал специалист.

По словам исследователя, песчаные дьяволы гораздо меньше торнадо, которые могут быть шириной до 700 метров. В то же время высота "вилли-вилли", как его сами называют метеорологи, от полуметра до 300 метров в высоту, а внутри вихря — наполненный пылью воздух.

"Обычно они имеют несколько метров в диаметре у основания, затем сужаются на короткое расстояние, прежде чем снова расшириться. Чаще всего они встречаются в пустынных и полузасушливых районах, где земля сухая, а высокая температура поверхности создает сильные восходящие потоки воздуха", — констатировал специалист.

Ранее стало известно, что ученые знают о феномене песчаного дьявола. По словам специалистов, это погодное явление встречается не только на Земле, но и на Марсе. Однако на Красной планете размеры пыльного вихря могут быть в десятки раз больше.

Впоследствии сообщалось, что гигантская пылевая буря нависла над пустыней Китая. Спутники космического агентства NASA сделали потрясающие снимки пылевых шлейфов, поднимающихся и закручивающихся в горных долинах.