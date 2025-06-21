Небачене нахабство: сусідка вимагає від жінки викопати рослини у саду з божевільної причини

Героїня історії купила будинок та присадибну ділянку, на якій планувала посадити улюблені рослини. Однак це не сподобалося сусідці похилого віку, яка в грубій формі почала вимагати від жінки прибрати всі рослини, адже вони заважають їй зручно добиратися до власного дому.

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Одна жінка розповіла, що вона вступила у конфлікт зі своєю сусідкою через її сад. Та вважає, що героїня історії має викопати всі рослини на своїй ділянці, адже вони їй не подобаються та заважають сім'ї сусідки, повідомляє Mirror.

Жінка розповідає, що місяць тому придбала будинок і садок, у якому планувала посадити улюблені квіти та низку інших рослин. Для цього героїня історії підготувала територію та зробила низку ямок для посадки, а після того розпочався конфлікт.

"Досі у нас були, або принаймні ми думали, що мали добрі стосунки із сусідкою збоку від нашого будинку, під'їзна дорога якого знаходиться поруч із нашим будинком. Ми навіть купили їм подарунковий кошик, коли закінчили ремонт у будинку. Коли посадили невеликі падуби у власному саді, ось тоді почалося", — розповідає жінка.

Вона додає, що до них прийшла сусідка та її чоловік, а потім почали нецензурно лаяти їх, що, мовляв, їхні рослини "заважають їм відчиняти двері" в сторону саду героїні історії, аби їм було зручно сідати та виходити з машини.

"Вона казала, що ми найгірші сусіди на світі, і сподівається, що всі наші рослини загинуть. Навіть погрожувала нам, що жити тут нам буде нестерпно. Вона вимагає, щоб ми видалили всі кущі вздовж нашого саду, бо їм потрібно заходити в наш сад, щоб відчинити двері машини, щоб зайти та вийти. Навіть наш сусід з іншої сторони вулиці почув наш конфлікт і намагався зняти напругу, але ця 69-річна сусідка грубо послала його і додала, що вона тут живе понад 30 років, і що їй ніхто не буде вказути, що їй робити", — переповідає деталі конфлікту героїня історії.

Жінка каже, що не знає, як вчинити у цій ситуації. Тому запитала думки користувачів, як їй накраще вчинити в цій ситуації, яка склалася

Що кажуть в соцмережах

Більшість користувачів були приголомшені цією історією та шоковані поведінкою та нахабством сусідки. Деякі порадили героїні історії встановити паркан і камери для захисту від неврівноважених сусідів.

Найбільше юзери вподобали наступні репліки:

"Я б побудував паркан, спеціально щоб завдати незручностей жахливим сусідам";

"Час для милого паркану або ландшафтних валунів на межі ділянки";

"Навіть додати нічого. Ваша територія — ваша. Тому я теж раджу паркан і камери, а раптом що — до суду!"

"Прожила майже 70 років, але ні крихти поваги до інших. Просто небачене нахабство";

"Ця стара певне забула про таку штуку як "приватна власність". Раджу їй нагадати, що це таке за допомогою паркану, камер і закону".

Раніше стало відомо, як чоловік помстився сусідові, який крав його речі. Сусіди часто поверталися додому п'яними і крали кімнатні рослини, сміттєві баки, лавки та інші садові меблі, думаючи, що це смішно.

Згодом повідомлялося, як жінка провчила сусідів за нестерпну поведінку їхніх дітей. Тому вона вирішила звернути на це увагу за допомогою рукописної записки.