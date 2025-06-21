Невиданная наглость: соседка требует от женщины выкопать растения в саду по сумасшедшей причине

Героиня истории купила дом и приусадебный участок, на котором планировала посадить любимые растения. Однако это не понравилось соседке пожилого возраста, которая в грубой форме потребовала от женщины убрать все растения, ведь они мешают ей удобно добираться к ее собственному дому.

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Одна женщина рассказала, что она вступила в конфликт со своей соседкой из-за ее сада. Та считает, что героиня истории должна выкопать все растения на своем участке, ведь они ей не нравятся и мешают семье соседки, сообщает Mirror.

Женщина рассказывает, что месяц назад приобрела дом и сад, в котором планировала посадить любимые цветы и ряд других растений. Для этого героиня истории подготовила территорию и сделала ряд ямок для посадки, а после того начался конфликт.

"До сих пор у нас были, или по крайней мере мы думали, что имели хорошие отношения с соседкой сбоку от нашего дома, подъездная дорога которого находится рядом с нашим домом. Мы даже купили им подарочную корзину, когда закончили ремонт в доме. Когда посадили небольшие падубы в собственном саду, вот тогда все и началось", — рассказывает женщина.

Она добавляет, что к ним пришла соседка и ее муж, а потом начали нецензурно ругать их, что, мол, их растения "мешают им открывать дверь" в сторону сада героини истории, чтобы им было удобно садиться и выходить из машины.

"Она говорила, что мы худшие соседи на свете, и надеется, что все наши растения погибнут. Даже угрожала нам, что жить здесь нам будет невыносимо. Она требует, чтобы мы удалили все кусты вдоль нашего сада, потому что им нужно заходить в наш сад, чтобы открыть дверь машины, чтобы зайти и выйти. Даже наш сосед с другой стороны улицы услышал наш конфликт и пытался снять напряжение, но эта 69-летняя соседка грубо послала его и добавила, что она здесь живет более 30 лет, и что ей никто не будет указывать, что ей делать", — рассказывает детали конфликта героиня истории.

Женщина говорит, что не знает, как поступить в этой ситуации. Поэтому спросила мнения пользователей, как ей лучше поступить в этой ситуации, которая сложилась

Что говорят в соцсетях

Большинство пользователей были потрясены этой историей и шокированы поведением и наглостью соседки. Некоторые посоветовали героине истории установить забор и камеры для защиты от неуравновешенных соседей.

Больше всего юзеры облюбовали следующие реплики:

"Я бы построил забор, специально, чтобы доставить неудобства ужасным соседям";

"Время для милого забора или ландшафтных валунов на границе участка";

"Даже добавить нечего. Ваша территория — ваша. Поэтому я тоже советую забор и камеры, а вдруг что — в суд!"

"Прожила почти 70 лет, но ни крохи уважения к другим. Просто невиданная наглость";

"Эта пожилая женщина видимо забыла о такой штуке как "частная собственность". Советую ей напомнить, что это такое с помощью забора, камер и закона".

Ранее стало известно, как мужчина отомстил соседу, который воровал его вещи. Соседи часто возвращались домой пьяными и воровали комнатные растения, мусорные баки, скамейки и другую садовую мебель, думая, что это смешно.

Впоследствии сообщалось, как женщина проучила соседей за невыносимое поведение их детей. Поэтому она решила обратить на это внимание с помощью рукописной записки.