Чоловік шукає, кому віддати свої квартиру і гроші: але є одна умова

82-річний китаєць на прізвище Лонг із провінції Гуандун на півдні країни викликав бурхливу дискусію в соцмережах після того, як почав шукати людину, якій залишить спадок натомість як опікуна своєї кішки.

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Лонг втратив дружину 10 років тому. Тепер самотній і бездітний любитель тварин хоче, щоб його кішка Сяньба жила щасливо після його смерті і була під надійним наглядом, пише South China Morning Post.

Чоловік підібрав кішку з кошенятами на вулиці в дощовий день, і відтоді вони стали його сім'єю. Згодом Сяньба залишилася в нього одна. Куди поділися кошенята, історія замовчує.

Думки про швидку смерть спонукали його подбати про кішку, і він готовий віддати весь свій спадок, включно з квартирою і заощадженнями, будь-кому, хто гарантує гідний догляд тварині і беззастережну любов.

Інші умови потенційного договору не розкриваються.

Попри таку щедру пропозицію, гідного кандидата поки що не знайшлося, а в соцмережах багато людей у мережі висловили недовіру до ситуації.

"Якщо ніхто не готовий прийняти пропозицію, то це або тому, що вони не люблять кішок по-справжньому, або умови старого надто суворі", "Старий може бути готовий віддати своє майно, але той, хто прийме пропозицію, може зіткнутися з позовами від родичів чоловіка, які можуть заявити, що мають право на його спадок", — міркують користувачі.

Були й ті, хто готовий підтримати Лонга.

"Я б хотів прихистити кішку, і мені не потрібні її гроші", "Я готова всиновити її", "Я теж колись розмірковувала над тим самим питанням. Я не знаю нікого, кому я могла б довірити свою кішку, тому найкращий спосіб — дати гроші усиновлювачу, тому що я не хочу, щоб моя кішка була їхнім тягарем", — пишуть у коментарях.

При цьому вони попереджають, що кішка може потрапити в руки до тих, хто стане над нею знущатися, і таких випадків в Інтернеті зафіксовано чимало.

Цивільний кодекс Китаю, який набув чинності 2021 року, дає змогу людям складати заповіт, щоб передати свій спадок країні, установі або окремій особі.

Згідно з Білою книгою індустрії домашніх тварин Китаю за 2025 рік, кількість собак і кішок у КНР досягла 124 мільйонів торік, що на 2,1% більше, ніж у 2023-му.

Розмір споживчого ринку собак і кішок також зріс на 7,5% відсотка до 300 мільярдів юанів ($42 млрд) у 2024 році.

Раніше Фокус писав, як живе улюблена кішка дизайнера Карла Лагерфельда, яка успадкувала його статки.

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