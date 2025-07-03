Мужчина ищет, кому отдать свои квартиру и деньги: но есть одно условие

82-летний китаец по фамилии Лонг из провинции Гуандун на юге страны вызвал бурную дискуссию в соцсетях после того, как начал искать человека, которому оставит наследство взамен в качестве опекуна своей кошки.

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Лонг потерял жену 10 лет назад. Теперь одинокий и бездетный любитель животных хочет, чтобы его кошка Сяньба жила счастливо после его смерти и была под надежным присмотром, пишет South China Morning Post.

Мужчина подобрал кошку с котятами на улице в дождливый день, и с тех пор они стали его семьей. Со временем Сяньба осталась у него одна. Куда делись котята, история умалчивает.

Мысли о скорой смерти побудили его позаботиться о кошке, и он готов отдать все свое наследство, включая квартиру и сбережения, любому, кто гарантирует достойный уход животному и безоговорочную любовь.

Другие условия потенциального договора не раскрываются.

Несмотря на столь щедрое предложение, достойного кандидата пока не нашлось, а в соцсетях многие люди в сети выразили недоверие к ситуации.

"Если никто не готов принять предложение, то это либо потому, что они не любят кошек по-настоящему, либо условия старика слишком строгие", "Старик может быть готов отдать свое имущество, но тот, кто примет предложение, может столкнуться с исками от родственников мужчины, которые могут заявить, что имеют право на его наследство", — рассуждают пользователи.

Были и те, кто готов поддержать Лонга.

"Я бы хотел приютить кошку, и мне не нужны его деньги", "Я готова усыновить ее", "Я тоже когда-то размышляла над тем же вопросом. Я не знаю никого, кому я могла бы доверить свою кошку, поэтому лучший способ — дать деньги усыновителю, потому что я не хочу, чтобы моя кошка была их обузой", – пишут в комментариях.

При этом они предупреждают, что кошка может попасть в руки к тем, кто станет над ней издеваться, и таких случаев в Интернете зафиксировано немало.

Гражданский кодекс Китая, вступивший в силу в 2021 году, позволяет людям составлять завещание, чтобы передать свое наследство стране, учреждению или отдельному лицу.

Согласно Белой книге индустрии домашних животных Китая за 2025 год, количество собак и кошек в КНР достигло 124 миллионов в прошлом году, что на 2,1% больше, чем в 2023-м.

Размер потребительского рынка собак и кошек также вырос на 7,5% процента до 300 миллиардов юаней ($42млрд) в 2024 году.

Ранее Фокус писал, как живет любимая кошка дизайнера Карла Лагерфельда, унаследовавшая его состояние.

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