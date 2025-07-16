До Різдва ще 5 місяців: як виглядає резиденція Санта-Клауса без снігу влітку (фото)

Фінське містечко Рованіємі, розташоване за Полярним колом, знаходиться в розпалі літа. Наразі місцеві активно вирушають на пляжі, адже температура тут досягає 31°C — зовсім не те, що зазвичай ми бачимо взимку від резиденції Санта-Клауса.

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Хоча середина липня — традиційно найтепліший період у регіоні, звична температура для півночі Фінляндії влітку — близько 20°, повідомляє видання Metro.

Пряма трансляція з резиденції Санта-Клауса

Житель Рованіємі Тойво Койву розповідає журналістам, що в містечку нині буквально спека в майстернях: цифрові табло показують аномальні температури.

"Досить добре. Мені подобається. Гаряче. Але тут так спекотно буває нечасто. Я кілька тижнів подорожував Європою з друзями, там було дуже жарко. Ми думали, що повернемось до Фінляндії й нарешті освіжимося — як завжди. Але ні — тут така ж спека, як і на півдні", — каже пан Койву.

Банер дорогою до резиденції Санти Фото: Getty Images

Водночас журналісти пишуть, що минуле літо в північній Скандинавії та Фінляндії стало найспекотнішим із 1937 року за період червень-серпень. Наразі Фінляндія перебуває в умовах широкомасштабної спеки, і в понеділок зафіксували найвищу температуру літа — 32,4°C.

Схожу оцінку дає Фінський метеорологічний інститут. Там попереджають, що спека триватиме ще кілька днів, а її офіційно фіксують, коли середньоденна температура сягає 20°C, або денні піки перевищують 27°C.

Літній ранок поблизу резиденції Санти Фото: Getty Images До Різдва у Санти ще є 5 місяців Фото: Getty

Разом з тим південні регіони Фінляндії постраждали від буревіїв і злив. Більша частина країни охоплена жовтими попередженнями про підвищену температуру, ризик лісових пожеж і поривчаті вітри.

Раніше Фокус повідомляв, чому в Санти все погано зі здоров'ям. Згідно з його способом життя та умовами праці, це дійсно диво, що він усе ще може привітати усіх зі святами.

Згодом стало відомо, скільки у святкового персонажа піде часу на роздачу подарунків по всьому світу. Якщо вірити гіпотезам учених, різдвяна ніч для Санта-Клауса і його оленів — неймовірне за своєю складністю випробування.