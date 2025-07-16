До Рождества еще 5 месяцев: как выглядит резиденция Санта-Клауса без снега летом (фото)

Финский городок Рованиеми, расположенный за Полярным кругом, находится в разгаре лета. Сейчас местные активно отправляются на пляжи, ведь температура здесь достигает 31°C — совсем не то, что обычно мы видим зимой от резиденции Санта-Клауса.

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Хотя середина июля — традиционно самый теплый период в регионе, привычная температура для севера Финляндии летом — около 20°, сообщает издание Metro.

Прямая трансляция из резиденции Санта-Клауса

Житель Рованиеми Тойво Койву рассказывает журналистам, что в городке сейчас буквально жара в мастерских: цифровые табло показывают аномальные температуры.

"Довольно хорошо. Мне нравится. Горячо. Но здесь так жарко бывает нечасто. Я несколько недель путешествовал по Европе с друзьями, там было очень жарко. Мы думали, что вернемся в Финляндию и наконец освежимся — как всегда. Но нет — здесь такая же жара, как и на юге", — говорит господин Койву.

Баннер по дороге к резиденции Санты Фото: Getty Images

В то же время журналисты пишут, что прошлое лето в северной Скандинавии и Финляндии стало самым жарким с 1937 года за период июнь-август. Сейчас Финляндия находится в условиях широкомасштабной жары, и в понедельник зафиксировали самую высокую температуру лета — 32,4°C.

Похожую оценку дает Финский метеорологический институт. Там предупреждают, что жара продлится еще несколько дней, а ее официально фиксируют, когда среднедневная температура достигает 20°C, или дневные пики превышают 27°C.

Летнее утро вблизи резиденции Санты Фото: Getty Images До Рождества у Санты еще есть 5 месяцев Фото: Getty

Вместе с тем южные регионы Финляндии пострадали от ураганов и ливней. Большая часть страны охвачена желтыми предупреждениями о повышенной температуре, риске лесных пожаров и порывистых ветрах.

Ранее Фокус сообщал, почему у Санты все плохо со здоровьем. Согласно его образу жизни и условиям труда, это действительно чудо, что он все еще может поздравить всех с праздниками.

Впоследствии стало известно, сколько у праздничного персонажа уйдет времени на раздачу подарков по всему миру. Если верить гипотезам ученых, рождественская ночь для Санта-Клауса и его оленей — невероятное по своей сложности испытание.