Слід негайно позбутися: лікар назвав три предмети в спальні, які можуть шкодити здоров'ю

Спальня — це не тільки місце для сну, а й простір, який має бути нашим притулком і сприяти відновленню організму.

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Однак деякі звичні речі в ній можуть серйозно шкодити здоров'ю, навіть якщо ви спите рекомендовані сім-вісім годин на добу. Про це повідомляє видання Unilad.

Каліфорнійський гастроентеролог доктор Саурабх Сетхі, який пройшов підготовку в Гарварді та Стенфорді, оприлюднив у своєму Instagram відео, в якому розповів про три найпоширеніші предмети у спальнях, що можуть негативно впливати на наш організм, зокрема на кишківник, гормональну систему, якість сну та загальне самопочуття.

Старі подушки

Першим у списку лікаря виявилися подушки, яким більше одного-двох років. За словами Сетхі, з часом у подушках скупчуються пилові кліщі, піт, алергени, а також грибок і цвіль. Це може провокувати алергічні реакції, висип і навіть м'язовий біль.

Він також згадав дослідження, в якому йшлося про те, що подушки і матраци можуть становити небезпеку для дітей з астмою та іншими алергіями. Фонд сну радить замінювати подушки кожні 1-2 роки.

Синтетичні освіжувачі повітря

Наступними у списку стали синтетичні освіжувачі повітря. Хоча вони можуть здаватися зручними для усунення неприємних запахів, Сетхі зазначає: багато хто з них виділяють фталати і леткі органічні сполуки (ЛОС), пов'язані з дихальними захворюваннями і гормональними збоями.

Посилаючись на одне з досліджень, лікар зазначив, що 86% протестованих освіжувачів містили фталати, здатні завдати шкоди репродуктивному здоров'ю. Він рекомендує замінити такі продукти на натуральні ефірні олії.

Зношені матраци

Третім "шкідником" у спальні став старий матрац. За словами лікаря, матраци, яким понад 7-10 років, не тільки втрачають підтримку, а й можуть стати причиною хронічного болю в спині та зниження якості сну.

Сетхі також наводить дані дослідження, проведеного в лікарні Лахора, де виявлено зв'язок між жорсткістю матраца і болями в попереку. Сигналом до заміни може бути відчуття втоми після сну, провисання матраца, скрипи або поява алергії.

І головний маркер, за словами експерта, це якщо вам краще спиться в готелі або у друзів, ніж удома.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну: в який час і скільки варто спати.