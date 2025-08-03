Следует немедленно избавиться: врач назвал три предмета в спальне, которые могут вредить здоровью

Спальня – это не только место для сна, но и пространство, которое должно быть нашим убежищем и способствовать восстановлению организма.

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Однако некоторые привычные вещи в ней могут серьезно вредить здоровью, даже если вы спите рекомендованные семь-восемь часов в сутки. Об этом сообщает издание Unilad.

Калифорнийский гастроэнтеролог доктор Саурабх Сетхи, прошедший подготовку в Гарварде и Стэнфорде, обнародовал в своем Instagram видео, в котором рассказал о трех распространенных предметах в спальнях, которые могут негативно влиять на наш организм, в частности на кишечник, гормональную систему, качество сна и общее самочувствие.

Старые подушки

Первым в списке врача оказались подушки, которым больше одного-двух лет. По словам Сетхи, со временем в подушках скапливаются пылевые клещи, пот, аллергены, а также грибок и плесень. Это может провоцировать аллергические реакции, сыпь и даже мышечную боль.

Он также упомянул исследование, в котором говорилось, что подушки и матрасы могут представлять опасность для детей с астмой и другими аллергиями. Фонд сна советует заменять подушки каждые 1-2 года.

Синтетические освежители воздуха

Следующими в списке стали синтетические освежители воздуха. Хотя они могут казаться удобными для устранения неприятных запахов, Сетхи отмечает: многие из них выделяют фталаты и летучие органические соединения (ЛОС), связанные с дыхательными заболеваниями и гормональными сбоями.

Ссылаясь на одно из исследований, врач отметил, что 86% протестированных освежителей содержали фталаты, способные нанести вред репродуктивному здоровью. Он рекомендует заменить такие продукты на натуральные эфирные масла.

Изношенные матрасы

Третьим "вредителем" в спальне стал старый матрас. По словам врача, матрасы, которым больше 7–10 лет, не только теряют поддержку, но могут стать причиной хронической боли в спине и снижения качества сна.

Сетхи также приводит данные исследования, проведенного в больнице Лахора, где обнаружена связь между жесткостью матраса и болями в пояснице. Сигналом к замене может быть чувство усталости после сна, провисание матраса, скрипы или появление аллергии.

И главный маркер, по словам эксперта, это если вам лучше спится в отеле или у друзей, чем дома.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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