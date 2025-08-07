Прийняв за дерево: у Чехії рибалка спіймав сома завдовжки 268 см (фото)

Відомий чеський рибалка і популяризатор риболовлі Якуб Вагнер встановив новий рекорд, затрофеївши величезного сома.

Довжина риби, спійманої Якубом на Врановській греблі в Зноймському краї, становила 268 сантиметрів, повідомляє denik.cz.

"У Чехії соми, безумовно, є найбільшими рибами, у Моравії раніше це могла бути ще й велика веза, яка з'являлася у водотоках Моравії, але сьогодні вона є рідкістю. Офіційно найбільшою виловленою рибою, безумовно, є сом, і в нас є новий рекорд, коли живий екземпляр сягав 268 сантиметрів", — підтвердив іхтіолог Чеської рибальської спілки Павел Врана.

За словами Вагнера, який спіймав величезного сома, спочатку він прийняв його за дерево.

"Я пливу повз скелі і то тут, то там бачу сома завдовжки близько метра. Я підпливаю під високий скелястий навіс, де зі скелі стирчить великий шматок дерева. Мені це здається дивним, бо я ніколи тут нічого подібного не бачив. Але раптом усе дерево зрушилося, і я виявив, що це величезний сом, що ширяє просто біля скелі", — описав він у соціальній мережі.

Він боровся із сомом майже годину, щоб виявити, що перевершив свій власний рекорд на чотири сантиметри. Чоловік був виснажений, і коли йому вдалося "довести" рибу до берега, він не міг зрозуміти, від чого тремтить більше: від утоми, адреналіну чи захоплення.

"Прекрасна, майже ідеальна риба, яка має потенціал для подальшого зростання. Я не знаю, де знаходиться уявна стеля. Скільки насправді важить найбільший чеський сом", — описав свої враження рибалка, який відпустив сома назад у воду.

Менший, але все ж вражаючий сом був спійманий цього тижня також у Дечині. Рибалка Ян Долежал з Ліберца спіймав його в центрі міста між Пастирським муром і замковою скелею. І в цьому випадку сом отримав свободу.

Де соми найбільші

У чеських водах сомів можна зустріти в багатьох водоймах. Але те, що Якуб Вагнер зловив рекордного сома у Вранові, не є випадковістю.

"Загалом соми мешкають здебільшого в південній Моравії, вони люблять тепло і за вищих температур ростуть швидше", — пояснив Врана.

Не тільки розміри: у чому небезпека сомів

Подібні успіхи передують жорсткій боротьбі з рибами, які зазвичай досягають ваги в метр. Крім тяжкості й тиску, рибалки стикаються і з гострими зубами. У сомів їх повна паща, і вони не вагаються їх використовувати.

"Соми нападали на людей у минулому, нападають на них зараз і нападатимуть на них у майбутньому. Але вони не нападають просто так. Якщо сом нападає на людину, то насамперед тому, що захищає своє гніздо і потомство. Тоді він здатен напасти на людину і побити її. Інші напади відбуваються під час лову, коли риба захищається і кусає рибалку", — розповів Врана.

Цікаві факти про сомів

Величезного сома застрелив поліцейський

Напади сомів реєструються і за кордоном. У червні цього року в Баварії сом напав на озері Бромбахзее на кількох плавців, учасників фестивалю, що проходив неподалік. "Постраждалим плавцям надали медичну допомогу на місці співробітники Червоного Хреста. Оскільки величезна тварина не припиняла нападати, водна рятувальна служба викликала поліцію. Поліцейські спочатку закрили купальню, щоб запобігти подальшим нападам, а врешті-решт величезного сома застрелив співробітник правоохоронних органів зі службового пістолета", — повідомила німецька телекомпанія WDR 1.

Випадок, який потрапив у світові ЗМІ, розслідує місцева влада. Вона вивчає, чи було втручання виправданим, і з'явилася інформація, що і в цьому випадку плавці потрапили в місце нересту, а стрілянину на місці не вели. Розслідування триватиме кілька тижнів.

