Принял за дерево: в Чехии рыбак поймал сома длиной 268 см (фото)

Известный чешский рыболов и популяризатор рыбалки Якуб Вагнер установил новый рекорд, затрофеив огромного сома.

Длина рыбы, пойманной Якубом на Врановской плотине в Зноймском крае, составила 268 сантиметров, сообщает denik.cz.

"В Чехии сомы, безусловно, являются самыми крупными рыбами, в Моравии раньше это могла быть еще и большая веза, которая появлялась в водотоках Моравии, но сегодня она является редкостью. Официально самой крупной выловленной рыбой, безусловно, является сом, и у нас есть новый рекорд, когда живой экземпляр достигал 268 сантиметров", – подтвердил ихтиолог Чешского рыболовного союза Павел Врана.

По словам Вагнера, поймавшего огромного сома, изначально он принял его за дерево.

Фото: Jakub Vágner/Facebook

"Я плыву мимо скал и то тут, то там вижу сома длиной около метра. Я подплываю под высокий скалистый навес, где из скалы торчит большой кусок дерева. Мне это кажется странным, потому что я никогда здесь ничего подобного не видел. Но вдруг все дерево сдвинулось, и я обнаружил, что это огромный сом, парящий прямо у скалы", — описал он в социальной сети.

Он боролся с сомом почти час, чтобы обнаружить, что превзошел свой собственный рекорд на четыре сантиметра. Мужчина был измотан, и когда ему удалось "довести" рыбу до берега, он не мог понять, от чего дрожит больше: от усталости, адреналина или восторга.

"Прекрасная, почти идеальная рыба, которая имеет потенциал для дальнейшего роста. Я не знаю, где находится воображаемый потолок. Сколько на самом деле весит самый большой чешский сом", — описал свои впечатления рыбак, который отпустил сома обратно в воду.

Свой трофей рыбак отпустил в воду, зафиксировав рекорд Фото: Jakub Vágner/Facebook

Меньший, но все же впечатляющий сом был пойман на этой неделе также в Дечине. Рыбак Ян Долежал из Либерца поймал его в центре города между Пастырской стеной и замковой скалой. И в этом случае сом получил свободу.

Где сомы самые большие

В чешских водах сомов можно встретить во многих водоемах. Но то, что Якуб Вагнер поймал рекордного сома во Вранове, не является случайностью.

"В целом сомы обитают в основном в южной Моравии, они любят тепло и при более высоких температурах растут быстрее", — объяснил Врана.

Не только размеры: в чем опасность сомов

Подобные успехи предшествуют жесткой борьбе с рыбами, которые обычно достигают веса в метр. Помимо тяжести и давления, рыбаки сталкиваются и с острыми зубами. У сомов их полная пасть, и они не колеблются их использовать.

"Сомы нападали на людей в прошлом, нападают на них сейчас и будут нападать на них в будущем. Но они не нападают просто так. Если сом нападает на человека, то в первую очередь потому, что защищает свое гнездо и потомство. Тогда он способен напасть на человека и побить его. Другие нападения происходят во время ловли, когда рыба защищается и кусает рыбака", — рассказал Врана.

Интересные факты о сомах

Огромного сома застрелил полицейский

Нападения сомов регистрируются и за рубежом. В июне этого года в Баварии сом напал на озере Бромбахзее на нескольких купающихся, участников проходящего неподалеку фестиваля. "Пострадавшие пловцы были оказаны медицинскую помощь на месте сотрудниками Красного Креста. Поскольку огромное животное не прекращало нападать, водная спасательная служба вызвала полицию. Полицейские сначала закрыли купальню, чтобы предотвратить дальнейшие нападения, а в конце концов огромного сома застрелил сотрудник правоохранительных органов из служебного пистолета", — сообщила немецкая телекомпания WDR 1.

Случай, который попал в мировые СМИ, расследуют местные власти. Они изучают, было ли вмешательство оправданным, и появилась информация, что и в этом случае пловцы попали в место нереста, а стрельба на месте не велась. Расследование продлится несколько недель.

