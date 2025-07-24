В Украине рыбак вытащил из водохранилища огромного сома: каких размеров рыба (фото)

На Ривненщине местный рыбак стал героем дня, вытащив из водохранилища сома весом 32 килограмма и длиной почти два метра.

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"Ривненчанин поймал сома размером с человека. Трофей выловили на водохранилище в Хренниках — вес 32 кг, длина почти 2 метра", — сообщил местный телеграмм-канал.

В комментариях местные жители пишут, что на самом деле это далеко не рекорд для данного водоема.

"Я там живу, ловили еще больше, просто не разглашали это. В 17 году отец вытащил на 53 кг сома, там действительно водятся большие рыбины", — написал один из пользователей.

В сети также обнародовали фото пойманного сома.

Житель Ровно поймал сома Фото: соцсети

Напомним, мужчина поймал крупнейшего в мире карпа, а потом узнал правду.

Фокус также писал о том, как мужчина вытащил из воды "чудовище" с ранами на спине.