Украина
В Украине рыбак вытащил из водохранилища огромного сома: каких размеров рыба (фото)
На Ривненщине местный рыбак стал героем дня, вытащив из водохранилища сома весом 32 килограмма и длиной почти два метра.
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"Ривненчанин поймал сома размером с человека. Трофей выловили на водохранилище в Хренниках — вес 32 кг, длина почти 2 метра", — сообщил местный телеграмм-канал.
В комментариях местные жители пишут, что на самом деле это далеко не рекорд для данного водоема.
"Я там живу, ловили еще больше, просто не разглашали это. В 17 году отец вытащил на 53 кг сома, там действительно водятся большие рыбины", — написал один из пользователей.
В сети также обнародовали фото пойманного сома.
Напомним, мужчина поймал крупнейшего в мире карпа, а потом узнал правду.
Фокус также писал о том, как мужчина вытащил из воды "чудовище" с ранами на спине.