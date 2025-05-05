"Зомби-рыба": мужчина вытащил из воды "чудовище" с ранами на спине (видео)

Дерик Хендерсон из Оклахомы (США) поймал веслоноса весом более 45 кг с серьезными травмами от лодочного винта. По его словам, рыба могла быть возрастом до 50 лет.

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Об этом рассказал рыбак в одном из своих видео в Instagram.

30-летний Дерик Хендерсон из города Уонетт, штат Оклахома (США), стал героем вирусного видео после того, как вытащил из воды невероятное существо, напоминающее рыбу-зомби. Огромный веслонос весом более 100 фунтов (около 45 кг) поразил не только своими размерами, но и устрашающим внешним видом. У него были шрамы от удара лодочным винтом, глубокие дыры вдоль позвоночника и виднелись внутренние органы. Несмотря на серьезные травмы, рыба активно сопротивлялась и продемонстрировала невероятную живучесть.

"Когда я почувствовал, что что-то клюнуло, началась настоящая борьба. Мне показалось, что я тащил ее целую вечность — на деле прошло около десяти минут", — рассказал Дерик. Он также отметил, что в момент, когда поднял улов на борт, ни он, ни его друзья не могли поверить своим глазам.

30-летний Дерик Хендерсон из города Уонетт Фото: Instagram

Хендерсон сразу же снял происходящее на видео и поделился роликом в Instagram, где запись набрала более 2,2 миллиона просмотров и сотни комментариев.

"Более 100-фунтовый зомби-веслонос", — подписал он свое видео.

Специалисты, с которыми рыбак позже проконсультировался, предположили, что рыбе могло быть от 15 до 50 лет, и несмотря на серьезные повреждения, она обладает достаточной силой для выживания в дикой природе.

"Мы решили не причинять ей больше вреда. После съемки отпустили ее обратно в воду. Просто невероятно, насколько сильной может быть рыба", — добавил он.

Подписчики были шокированы увиденным.

"Зомби-рыба", "Это похоже на киношного монстра", "Настоящее чудище", "Похоже, она зашла слишком близко к винту лодки. Надеюсь, все заживет", "Он чертовски хороший воин", — писали они.

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