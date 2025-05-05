"Зомбі-риба": чоловік витягнув із води "чудовисько" з ранами на спині (відео)

Дерік Хендерсон з Оклахоми (США) спіймав веслоноса вагою понад 45 кг із серйозними травмами від човнового гвинта. За його словами, риба могла бути віком до 50 років.

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Про це розповів рибалка в одному зі своїх відео в Instagram.

30-річний Дерік Хендерсон із міста Вонетт, штат Оклахома (США), став героєм вірусного відео після того, як витягнув із води неймовірну істоту, що нагадує рибу-зомбі. Величезний веслонос вагою понад 100 фунтів (близько 45 кг) вразив не тільки своїми розмірами, а й страхітливим зовнішнім виглядом. У нього були шрами від удару гвинтом човна, глибокі дірки вздовж хребта і виднілися внутрішні органи. Попри серйозні травми, риба активно чинила опір і продемонструвала неймовірну живучість.

"Коли я відчув, що щось клюнуло, почалася справжня боротьба. Мені здалося, що я тягнув її цілу вічність — на ділі минуло близько десяти хвилин", — розповів Дерік. Він також зазначив, що в момент, коли підняв улов на борт, ні він, ні його друзі не могли повірити своїм очам.

30-річний Дерік Хендерсон із міста Вонетт Фото: Instagram

Хендерсон одразу ж зняв те, що відбувається, на відео і поділився роликом в Instagram, де запис набрав понад 2,2 мільйона переглядів і сотні коментарів.

"Понад 100-фунтовий зомбі-веслонос", — підписав він своє відео.

Фахівці, з якими рибалка пізніше проконсультувався, припустили, що рибі могло бути від 15 до 50 років, і попри серйозні ушкодження, вона має достатню силу для виживання в дикій природі.

"Ми вирішили не завдавати їй більше шкоди. Після зйомки відпустили її назад у воду. Просто неймовірно, наскільки сильною може бути риба", — додав він.

Підписники були шоковані побаченим.

"Зомбі-риба", "Це схоже на кіношного монстра", "Справжнє чудовисько", "Схоже, вона зайшла занадто близько до гвинта човна. Сподіваюся, все загоїться", "Він до біса хороший воїн", — писали вони.

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