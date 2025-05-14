Мужчина поймал самого большого в мире карпа, а потом узнал правду (фото)

Рыбак Дэвид Нок из Великобритании выловил в Венгрии гигантского карпа с рекордным весом. После фотографирования и взвешивания рыбу отпустили в воду.

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Об этом пишет издание Angling Times.

Английский рыбак Дэвид Нок установил неофициальный мировой рекорд, выловив на озере Евро-Аква в венгерском поселке Немешвита чешуйчатого карпа весом 47,8 килограмма — самого большого из когда-либо зарегистрированных.

Нок прибыл в Венгрию с семью друзьями специально для рыбалки на ферме Евро-Аква, она славится гигантскими карпами, часто превышающими вес в 30 килограммов.

"Когда речь идет о ловле крупных карпов, этому месту просто нет равных", — рассказал счастливчик британскому изданию.

Тщательно готовился

Готовясь к этой поездке, мужчина тщательно изучал информацию в интернете, просматривал многочисленные видео и тренировался забрасывать удочку на большое расстояние. На озере разрешено размещать приманку с лодки, но сам процесс рыбалки должен происходить с берега.

Нок вместе со своим другом провел неделю на рыболовной точке №4, но долгое время ничего не происходило. "Должен признать, что был немного разочарован", — признался рыбак.

Дэвид Нок поймал рекордного карпа Фото: Angling Times

При этом они делали все возможное, чтобы поймать крупных рыб: разложили почти 30 литров мотыля, 10 килограммов бойлов (популярной карповой приманки в форме шариков из ароматизированного теста) и огромное количество гречки.

Рыбы, которые клевали, были очень крупными: после вылова удивительного 36-килограммового карпа Нок хотел передать удочки своему другу: "Я побил свой личный рекорд". Когда товарищ отказался, мужчина остался сидеть на берегу — пока одна из его удочек внезапно не дрогнула.

После 20-минутной борьбы на поверхности появился огромный чешуйчатый карп. "Он был просто гигантским, и я полностью потерял самообладание", — вспоминает рыбак тот день.

Неофициальный рекорд

Добыча оказалась весом 105 фунтов — это рекорд. Однако официально это достижение не будет признано мировым рекордом. Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA) отказывается это сделать, поскольку рыба выловлена из коммерческого водоема, а не в дикой природе. Официальный рекорд для чешуйчатого карпа — 34,33 килограмма.

Дэвид Нок не расстраивается: "Это именно та рыба, которую я всегда мечтал поймать. Рыбалка, которую я никогда не забуду!".

После взвешивания рыбу отпустили в воду.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что у побережья провинции Пхукет в Таиланде местные рыбаки выловили из воды гигантскую рыбу — более 2,5 метра длиной и весом 8,6 кг. Речь идет о так называемом "сельдевом короле", или же "рыбе-землетрясении", которую в японской мифологии считают предвестником природных катастроф и болезней.

Также мы рассказывали о другом необычном случае: рыбак поймал рыбу с головой, похожей на змеиную. Это существо призвали немедленно уничтожить, поскольку оно принадлежит к опасному виду, представители которого могут достигать до 92 см в длину и имеют окраску, подобную питону. Эксперты советуют после такого улова немедленно обезвредить рыбу: отрубить ей голову, выпотрошить и упаковать в герметичный пластиковый пакет.