Чоловік спіймав найбільшого у світі коропа, а потім дізнався правду (фото)

Рибалка Девід Нок з Великої Британії виловив в Угорщині гігантського коропа з рекордною вагою. Після фотографування та зважування рибу відпустили у воду.

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Про це пише видання Angling Times.

Англійський рибалка Девід Нок встановив неофіційний світовий рекорд, виловивши на озері Євро-Аква в угорському селищі Немешвіта лускатого коропа вагою 47,8 кілограма — найбільшого з коли-небудь зареєстрованих.

Нок прибув до Угорщини з сімома друзями спеціально для риболовлі на фермі Євро-Аква, вона славиться велетенськими коропами, що часто перевищують вагу в 30 кілограмів.

"Коли йдеться про лов великих коропів, цьому місцю просто немає рівних", — розповів щасливчик британському виданню.

Ретельно готувався

Готуючись до цієї поїздки, чоловік ретельно вивчав інформацію в інтернеті, переглядав численні відео та тренувався закидати вудку на велику відстань. На озері дозволено розміщувати приманку з човна, але сам процес риболовлі має відбуватись з берега.

Нок разом зі своїм другом провів тиждень на риболовній точці №4, але довгий час нічого не відбувалося. "Мушу визнати, що був трохи розчарований", — зізнався рибалка.

Девід Нок спіймав рекордного коропа Фото: Angling Times

При цьому вони робили все можливе, аби спіймати великих риб: розклали майже 30 літрів мотиля, 10 кілограмів бойлів (популярної коропової приманки у формі кульок з ароматизованого тіста) та величезну кількість гречки.

Риби, які клювали, були дуже великими: після вилову дивовижного 36-кілограмового коропа Нок хотів передати вудки своєму другові: "Я побив свій особистий рекорд". Коли товариш відмовився, чоловік залишився сидіти на березі — аж поки одна з його вудок раптово не здригнулася.

Після 20-хвилинної боротьби на поверхні з'явився величезний лускатий короп. "Він був просто гігантським, і я повністю втратив самовладання", — згадує рибалка той день.

Неофіційний рекорд

Здобич виявилась завважки 105 фунтів — це рекорд. Однак офіційно це досягнення не буде визнано світовим рекордом. Міжнародна асоціація спортивного рибальства (IGFA) відмовляється це зробити, оскільки риба виловлена з комерційного водоймища, а не в дикій природі. Офіційний рекорд для лускатого коропа – 34,33 кілограма.

Девід Нок не засмучується: "Це саме та риба, яку я завжди мріяв упіймати. Рибалка, яку я ніколи не забуду!".

Після зважування рибу відпустили у воду.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що біля узбережжя провінції Пхукет у Таїланді місцеві рибалки виловили з води гігантську рибу — понад 2,5 метра завдовжки й завважки 8,6 кг. Йдеться про так званого "оселедцевого короля", або ж "рибу-землетрус", яку в японській міфології вважають передвісником природних катастроф і хвороб.

Також ми розповідали про інший незвичайний випадок: рибалка впіймав рибу з головою, схожою на зміїну. Цю істоту закликали негайно знищити, оскільки вона належить до небезпечного виду, представники якого можуть сягати до 92 см у довжину та мають забарвлення, подібне до пітона. Експерти радять після такого улову негайно знешкодити рибу: відрубати їй голову, випотрошити й запакувати в герметичний пластиковий пакет.