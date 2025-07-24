На Рівненщині рибалка витягнув з водосховища величезного сома: яких розмірів риба (фото)

На Рівненщині місцевий рибалка став героєм дня, витягнувши з водосховища сома вагою 32 кілограми та довжиною майже два метри.

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"Рівнянин спіймав сома розміром з людину. Трофей виловили на водосховищі у Хрінниках — вага 32 кг, довжина майже 2 метри", — повідомив місцевий телеграм-канал.

У коментарях місцеві мешканці пишуть, що насправді це далеко не рекорд для даної водойми.

"Я там живу, ловили ще більші, просто не розголошували це. В 17 році батько витягнув на 53 кг сома, там дійсно водяться великі рибини", — написав один з користувачів.

У мережі також оприлюднили фото упійманого сома.

Рівнянин упіймав сома Фото: соцмережі

Нагадаємо, чоловік спіймав найбільшого у світі коропа, а потім дізнався правду.

Фокус також писав про те, як чоловік витягнув із води "чудовисько" з ранами на спині.