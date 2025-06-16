Весит около 100 килограммов: поляк поймал гигантского сома, которому более 50 лет (фото)

В Польше рыбак поймал огромного сома длиной 252 сантиметра, а затем выпустил его обратно в воду.

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Поймать такую крупную добычу поляку Михалу Челковскому удалось на реке Одра, сообщило Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ,

Мужчина рассказал, что этот улов является крупнейшим в его рыбацкой карьере на территории родной страны.

Поляк поймал гигантского сома в реке Одры Фото: Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

"Хотя этот водоем известен своими богатыми рыбными ресурсами, такие трофейные экземпляры здесь встречаются крайне редко. По оценкам, сом такого впечатляющего размера может иметь возраст более 50 лет и весить около 100 килограммов", — подчеркнул Челковский.

Он объяснил, что годами мечтал поймать такого великана именно на домашних водоемах.

В то же время несмотря на значимость улова, рыбак принял сознательное решение и выпустил сома обратно в его естественную среду обитания.

Поляк поймал гигантского сома и отпустил его Фото: Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

Отмечается, что это не первый гигантский сом, которого поймал иностранец — на реке Эбро в Испании он выловил европейского сома весом более 130 килограммов и длиной 268 сантиметров.

Напомним, рыбак Марк Ньютон дважды за две недели поймал чрезвычайно редкого синего лобстера.

Фокус писал также о том, что мужчина поймал самого большого в мире карпа.