Рыбак вытащил редчайшее существо из моря, а потом сделал это еще раз (фото)

В прибрежном городе Бир (Англия) рыбак Марк Ньютон дважды за две недели поймал чрезвычайно редкого синего лобстера. Вероятность такого улова составляет один на два миллиона.

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У берегов Девона (Англия) мужчина выловил синего лобстера, а через пару дней снова поймал такого же. Люди не верят своим глазам. Своей находкой он поделился в Facebook.

Марк Ньютон, 35-летний рыбак из прибрежного городка Бир, совершил то, что многим покажется чистым везением. Британец поймал синего лобстера, шанс на подобный успех приравнивается один к двум миллионам. Однако на этом история не закончилась, ведь спустя всего две недели он снова вытащил редчайшее существо из морских глубин.

Издание Express отмечает, что именно этот ошеломляющий факт привел в замешательство как ученых, так и простых наблюдателей.

"Вот он снова. Как думаете, это тот же самый лобстер или другой?" — написал Марк в соцсетях, показав фото улова.

Британец поймал синего лобстера, шанс на подобный успех приравнивается один к двум миллионам Фото: Facebook

Марк ловил рыбу с самого детства — вместе с отцом Джимом. Их семья уже четвертое поколение подряд поставляет свежую рыбу в местный магазин на пляже Бир. Но даже за десятилетия рыбалки он никогда не сталкивался с таким случаем.

Первый синий лобстер попался ему 28 мая. Второй — 9 июня. Это привлекло внимание не только соседей и подписчиков в соцсетях, но и научного сообщества. Зоологи из Оксфордского университета подтвердили: шанс поймать такого лобстера — один на два миллиона. По их словам, сделать это дважды почти невозможно.

В комментариях к посту люди не скрывали восторга.

"Ух ты!", "Молодец, Марк", "Он вернулся и прожил еще один день", "Легенда глубин", — писали они.

Некоторые стали делиться похожими историями:

"Я находил часть синего лобстера в Ситон-Хоул несколько месяцев назад — тогда подумал, что это просто редкость";

"У нас был один в прошлом году. Фредди отнес его обратно в море и выпустил".

Большинство омаров в природе имеют тусклый, грязно-коричневый оттенок — идеальный камуфляж в подводной среде. Но не синий лобстер. Его панцирь окрашен в ярко кобальтовый, почти светящийся, что является результатом крайне редкой генетической мутации.

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