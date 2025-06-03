Мужчина бросил GoPro в море и снял нечто, что не может объяснить никто (видео)

Австралийский блогер с помощью камеры GoPro случайно заснял под водой объект, пугающе напоминающий морскую мину. Видео вызвало бурное обсуждение и волну тревоги в соцсетях.

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Пользователь YouTube с ником Dusty Sands снял видео под водой у причала в Порт-Ноарлунге (Австралия), которое привлекло внимание тысяч зрителей и вызвало тревогу.

Камера зафиксировала объект, пугающе напоминающий настоящую морскую мину, прикрепленную цепью ко дну.

В 2025 году GoPro-съемки давно стали привычным развлечением, но ролик под названием "Бросаю камеру GoPro в глубокую воду. Что это?" вызвал неподдельный ужас у подписчиков Dusty Sands.

На кадрах, снятых у причала, камера вскоре погружается в мутную зеленоватую воду и показывает объект сферической формы с характерными шипами и цепью, ведущей вглубь. Зрелище вызвало у зрителей стойкие ассоциации с морской миной времен Второй мировой.

В описании к видео блогер признался, что отснятый материал его немного испугал и что при повторных попытках опустить камеру в то же место объект больше не удавалось заснять.

Зрелище вызвало у зрителей стойкие ассоциации с морской миной времен Второй мировой Фото: YouTube

Комментарии пользователей заполнились тревожными сообщениями и советами обратиться в береговую охрану:

"Это может быть боевое устройство. Такие вещи способны снести весь док";

"Ты делаешь океан в три раза страшнее";

"Эти шипы — не шутка. Лучше не рисковать".

Издание Lad Bible отмечает, что официальных заявлений от властей или сообщений о находке взрывного устройства не поступало. Тем не менее видео Dusty Sands вызвало бурное обсуждение и напомнило, что океанские глубины до сих пор хранят немало тайн.

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