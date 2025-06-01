Женщина увидела "мужской дневник" своего супруга и была поражена: что в нем написано

Мужчина из Флориды (США) потряс пользователей соцсетей своим почти микроскопическим почерком в личном дневнике, а его жена сняла видео, которое набрало более миллиона просмотров.

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27-летняя Кэтрин Бенитес опубликовала вирусное видео в TikTok, на котором показала невероятно мелкий почерк своего мужа, чем ошеломила миллионы пользователей сети.

Кадры с дневником Алана Бенитеса, заполненным текстом, напоминающим шрифт "размером с муравья", уже собрали более 1,3 миллиона просмотров в TikTok.

В ролике, выложенном на аккаунте @vibrantvessels, Алан листает страницы своего личного дневника, где буквы так малы, что их невозможно разобрать даже при увеличении. Пользователи соцсетей в восторге: одни восхищаются аккуратностью, другие шутили мол, мужчина "пишет новую Конституцию" или "экономит бумагу как настоящий эколог".

"Когда он пишет мне открытки, мне приходится переспрашивать хотя бы раз или два о том, что там написано", — призналась Кэтрин.

По словам супруги, эта необычная привычка началась еще в 2019 году, когда пара только начала встречаться. Сам Алан воспринимает ведение дневника как способ разобраться в мыслях, укрепить веру и сохранять внутренний баланс. И хотя видео создавалось в шуточной манере, оно неожиданно привлекло внимание к важной теме — эмоциональному выражению у мужчин.

Даже бренды не остались в стороне. Сеть оптик Specsavers оставила в комментариях шуточное сообщение: "Мы просто хотим поговорить".

Психологи также подчеркивают пользу дневников. Как пишет Американская психологическая ассоциация (APA), экспрессивное письмо помогает справляться со стрессом и улучшает рабочую память. Это делает привычку Алана не просто забавной, но и психологически полезной.

"Мы рады, что показали: вести дневник — это нормально. Особенно для мужчин", — добавила Кэтрин.

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