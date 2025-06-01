Жінка побачила "чоловічий щоденник" свого коханого і була вражена: що в ньому написано

Чоловік із Флориди (США) вразив користувачів соцмереж своїм майже мікроскопічним почерком в особистому щоденнику, а його дружина зняла відео, що набрало понад мільйон переглядів.

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27-річна Кетрін Бенітес опублікувалавірусне відео в TikTok, на якому показала неймовірно дрібний почерк свого чоловіка, чим приголомшила мільйони користувачів мережі.

Кадри зі щоденником Алана Бенітеса, заповненим текстом, що нагадує шрифт "розміром з мурашку", вже зібрали понад 1,3 мільйона переглядів у TikTok.

У ролику, викладеному на акаунті @vibrantvessels, Алан гортає сторінки свого особистого щоденника, де літери такі малі, що їх неможливо розібрати навіть за умови збільшення. Користувачі соцмереж у захваті: одні захоплюються акуратністю, інші жартували, мовляв, чоловік "пише нову Конституцію" або "економить папір як справжній еколог".

"Коли він пише мені листівки, мені доводиться перепитувати хоча б раз або два про те, що там написано", — зізналася Кетрін.

За словами подружжя, ця незвичайна звичка почалася ще 2019 року, коли пара тільки почала зустрічатися. Сам Алан сприймає ведення щоденника як спосіб розібратися в думках, зміцнити віру і зберігати внутрішній баланс. І хоча відео створювалося в жартівливій манері, воно несподівано привернуло увагу до важливої теми — емоційного вираження у чоловіків.

Навіть бренди не залишилися осторонь. Мережа оптик Specsavers залишила в коментарях жартівливе повідомлення: "Ми просто хочемо поговорити".

Психологи також підкреслюють користь щоденників. Як пише Американська психологічна асоціація (APA), експресивне письмо допомагає справлятися зі стресом і покращує робочу пам'ять. Це робить звичку Алана не просто кумедною, а й психологічно корисною.

"Ми раді, що показали: вести щоденник — це нормально. Особливо для чоловіків", — додала Кетрін.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець спробував їжу дівчини, і це ледь не коштувало йому життя. Вона випадково нагодувала свого коханого продуктом, на який у нього сильна алергія. На щастя, ситуацію вчасно врятував пильний офіціант.

Також стало відомо, що подружжя заморозило весільний торт на цілий рік. Пара із Сан-Франциско (США) вирішила відсвяткувати першу річницю весілля класичним способом. Однак замість солодких ласощів, подружжя відчуло присмак бензину.