Чоловік кинув GoPro у море і зняв щось, що не може пояснити ніхто (відео)

Австралійський блогер за допомогою камери GoPro випадково зняв під водою об'єкт, що нагадує морську міну. Відео викликало бурхливе обговорення і хвилю тривоги в соцмережах.

Related video

Користувач YouTube із ніком Dusty Sands зняв відео під водою біля причалу в Порт-Ноарлунзі (Австралія), яке привернуло увагу тисяч глядачів і викликало тривогу.

Камера зафіксувала об'єкт, що нагадує справжню морську міну, прикріплену ланцюгом до дна.

У 2025 році зйомки з GoPro давно стали звичною розвагою, але ролик під назвою "Кидаю камеру GoPro в глибоку воду. Що це?" викликав непідробний жах у підписників Dusty Sands.

На кадрах, знятих біля причалу, камера незабаром занурюється в каламутну зеленувату воду і показує об'єкт сферичної форми з характерними шипами й ланцюгом, що веде вглиб. Видовище викликало у глядачів стійкі асоціації з морською міною часів Другої світової.

В описі до відео блогер зізнався, що відзнятий матеріал його трохи налякав і що під час повторних спроб опустити камеру в те саме місце об'єкт більше не вдавалося зняти.

Видовище викликало у глядачів стійкі асоціації з морською міною часів Другої світової Фото: YouTube

Коментарі користувачів заповнилися тривожними повідомленнями та порадами звернутися до берегової охорони:

"Це може бути бойовий пристрій. Такі речі здатні знести весь док";

"Ти робиш океан утричі страшнішим";

"Ці шипи — не жарт. Краще не ризикувати".

Видання Lad Bible зазначає, що офіційних заяв від влади або повідомлень про знахідку вибухового пристрою не надходило. Проте відео Dusty Sands викликало бурхливе обговорення і нагадало, що океанські глибини досі зберігають чимало таємниць.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка побачила "чоловічий щоденник" свого чоловіка і була вражена. Чоловік із Флориди (США) вразив користувачів соцмереж своїм майже мікроскопічним почерком, а його дружина зняла відео, яке набрало понад мільйон переглядів.

Також стало відомо, що господиня будинку вирішила підняти старий килим: те, що вона виявила, приголомшило людей. Ролик із несподіваною знахідкою став не тільки сенсацією в TikTok, а й нагадав про те, які скарби можуть ховатися в старих будинках.