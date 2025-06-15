Рибалка витягнув рідкісну істоту з моря, а потім зробив це ще раз (фото)

У прибережному місті Бір (Англія) рибалка Марк Ньютон двічі за два тижні спіймав надзвичайно рідкісного синього лобстера. Імовірність такого улову становить один на два мільйони.

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Біля берегів Девона (Англія) чоловік виловив синього лобстера, а за кілька днів знову спіймав такого самого. Люди не вірять своїм очам. Своєю знахідкою він поділився у Facebook.

Марк Ньютон, 35-річний рибалка з прибережного містечка Бір, зробив те, що багатьом здасться чистим везінням. Британець спіймав синього лобстера, шанс на подібний успіх прирівнюється один до двох мільйонів. Однак на цьому історія не закінчилася, адже лише через два тижні він знову витягнув рідкісну істоту з морських глибин.

Видання Express зазначає, що саме цей приголомшливий факт спантеличив як учених, так і простих спостерігачів.

"Ось він знову. Як думаєте, це той самий лобстер чи інший?" — написав Марк у соцмережах, показавши фото улову.

Британець спіймав синього лобстера, шанс на такий успіх прирівнюється один до двох мільйонів Фото: Facebook

Марк ловив рибу з самого дитинства — разом із батьком Джимом. Їхня сім'я вже четверте покоління поспіль постачає свіжу рибу в місцевий магазин на пляжі Бір. Але навіть за десятиліття риболовлі він ніколи не стикався з таким випадком.

Перший синій лобстер попався йому 28 травня. Другий — 9 червня. Це привернуло увагу не тільки сусідів і підписників у соцмережах, а й наукової спільноти. Зоологи з Оксфордського університету підтвердили: шанс зловити такого лобстера — один на два мільйони. За їхніми словами, зробити це двічі майже неможливо.

У коментарях до посту люди не приховували захоплення.

"Ух ти!", "Молодець, Марк", "Він повернувся і прожив ще один день", "Легенда глибин", — писали вони.

Деякі стали ділитися схожими історіями:

"Я знаходив частину синього лобстера в Сітон-Хоул кілька місяців тому — тоді подумав, що це просто рідкість";

"У нас був один минулого року. Фредді відніс його назад у море і випустив".

Більшість омарів у природі мають тьмяний, брудно-коричневий відтінок — ідеальний камуфляж у підводному середовищі. Але не синій лобстер. Його панцир забарвлений у яскраво кобальтовий, майже світний, що є результатом вкрай рідкісної генетичної мутації.

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