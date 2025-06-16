Важить близько 100 кілограмів: поляк зловив гігантського сома, якому понад 50 років (фото)

У Польщі рибалка впіймав величезного сома завдовжки 252 сантиметрів, а потім випустив його назад у воду.

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Упіймати таку велику здобич поляку Міхалу Челковському вдалось на річці Одра, повідомило Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм,

Чоловік розповів, що цей улов є найбільшим у його рибальській кар'єрі на території рідної країни.

Поляк упіймав гігантського сома у річні Одри Фото: Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

"Хоча ця водойма відома своїми багатими рибними ресурсами, такі трофейні екземпляри тут трапляються вкрай рідко. За оцінками, сом такого вражаючого розміру може мати вік понад 50 років і важити близько 100 кілограмів", — підкреслив Челковський.

Він пояснив, що роками мріяв спіймати такого велетня саме на домашніх водоймах.

Водночас попри значущість улову, рибалка прийняв свідоме рішення і випустив сома назад у його природне середовище існування.

Поляк упіймав гігантського сома та відпустив його Фото: Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

Зазначається, що це не перший гігантський сом, якого впіймав іноземець — на річці Ебро в Іспанії він виловив європейського сома вагою понад 130 кілограмів та довжиною 268 сантиметрів.

Нагадаємо, рибалка Марк Ньютон двічі за два тижні спіймав надзвичайно рідкісного синього лобстера.

Фокус писав також про те, що чоловік спіймав найбільшого у світі коропа.