Мама думала, що донька заговорила невідомою мовою, але потім дізналася правду (відео)

Малятко з Австралії заговорило мовою з відеогри Animal Crossing. Відео стало вірусним у TikTok.

У Мельбурні (Австралія) 28-річна Мері Сенфорд помітила, що її однорічна донька Сереніті несподівано заговорила невідомою мовою. Спочатку мама вирішила, що це всього лише кумедна дитяча балаканина, але пізніше виявилося, що малятко точно імітує мову персонажів популярної відеогри Animal Crossing.

Відео, опубліковане в TikTok, набрало вже понад 1,2 млн переглядів, понад 214 тисяч лайків і сотні коментарів. На кадрах малятко повторює одні й ті самі звуки під час їжі, відпочинку та ігор. Виявилося, що все це напрочуд схоже на мову мешканців віртуального села з відеогри Animal Crossing для Nintendo.

"Тепер це її друга мова. Думаю, ми розкрили секрет Nintendo... Вони використовують немовлят для озвучення персонажів", — пожартувала Мері.

На кадрах малятко повторює одні й ті самі звуки під час їжі, відпочинку та ігор Фото: newsweek

Спочатку мама вирішила, що донька просто експериментує з вимовою. Але повторювані звуки здалися їй дивно знайомими. Пізніше Сенфорд зрозуміла, що Сереніті відтворює точні інтонації та тембр героїв Animal Crossing.

Експерти з дитячого розвитку зазначають, що наслідування — важливий етап у формуванні мовлення. Американська асоціація мовлення, мови та слуху (ASHA) радить батькам стимулювати розвиток словникового запасу, показуючи дітям книжки з яскравими картинками та спонукаючи їх називати предмети.

Реакція користувачів TikTok:

"Я хотів написати, що це схоже на Animal Crossing";

"Моя дочка в дитинстві заговорила іспанською через мультфільм Дора-мандрівниця".

"Як мило! Наслідування звуків — важлива навичка для розвитку мовлення. 10/10 за виховання".

Історія продовжує набирати популярність у соцмережах, а мама жартує, що тепер удома в них "офіційно дві мови — англійська та Animal Crossing".

