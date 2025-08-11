Мама думала, что дочь заговорила на неизвестном языке, но потом узнала правду (видео)

В Мельбурне, Австралия, 28-летняя мама Мэри Сэнфорд заметила, что ее годовалая дочь Серенити начала бегло говорить на непонятном языке. Сначала женщина подумала, что это просто забавная детская игра со звуками, но все оказалось не так просто.

Малышка из Австралии заговорила на языке из видеоигры Animal Crossing. Видео стало вирусным в TikTok.

В Мельбурне (Австралия) 28-летняя Мэри Сэнфорд заметила, что ее годовалая дочь Серенити неожиданно заговорила на неизвестном языке. Сначала мама решила, что это всего лишь забавная детская болтовня, но позже оказалось, что малышка в точности имитирует речь персонажей популярной видеоигры Animal Crossing.

Видео, опубликованное в TikTok набрало уже более 1,2 млн просмотров, свыше 214 тысячи лайков и сотни комментариев. На кадрах малышка повторяет одни и те же звуки во время еды, отдыха и игр. Оказалось, что все это удивительно похоже на речь жителей виртуальной деревни из видеоигры Animal Crossing для Nintendo.

"Теперь это ее второй язык. Думаю, мы раскрыли секрет Nintendo… Они используют младенцев для озвучки персонажей", — пошутила Мэри.

На кадрах малышка повторяет одни и те же звуки во время еды, отдыха и игр Фото: newsweek

Сначала мама решила, что дочь просто экспериментирует с произношением. Но повторяющиеся звуки показались ей странно знакомыми. Позже Сэнфорд поняла, что Серенити воспроизводит точные интонации и тембр героев Animal Crossing.

Эксперты по детскому развитию отмечают, что подражание — важный этап в формировании речи. Американская ассоциация речи, языка и слуха (ASHA) советует родителям стимулировать развитие словарного запаса, показывая детям книги с яркими картинками и побуждая их называть предметы.

Реакция пользователей TikTok:

"Я хотел написать, что это похоже на Animal Crossing";

"Моя дочь в детстве заговорила по-испански из-за мультфильма Дора-путешественница".

"Как мило! Подражание звукам — важный навык для развития речи. 10/10 за воспитание".

История продолжает набирать популярность в соцсетях, а мама шутит, что теперь дома у них "официально два языка — английский и Animal Crossing".

