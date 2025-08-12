Китаєць купив абонементи в спортзал на $120 тисяч: власник і персонал клубу безслідно зникли

Чоловік зі східного Китаю подав до суду на спортзал, заплативши понад 870 000 юанів (120 000 доларів США) за абонементи терміном на 300 років, перш ніж керівництво втекло з його грошима.

Коли чоловік, відомий як Цзінь, зрозумів, що власник спортзалу "Раньян" у Ханчжоу, провінція Чжецзян, зник і грошей йому не бачити, він звернувся до журналістів одного з місцевих телеканалів, пише South China Morning Post.

Цзінь показав ЗМІ 26 контрактів, які він уклав із цим клубом на купівлю абонементів і оплату тренувань.

За його словами, 9 травня адміністратор спортзалу повідомив йому про акцію для постійних клієнтів.

Після того, як клієнти купили річний абонемент за 8888 юанів ($1200), зал міг продати його новим клієнтам за 16 666 юанів ($2300), свідчила реклама. Продавець розповів, що 10% націнки забиратиме собі зал, а решту — клієнту. Спочатку Цзінь поставився до цього скептично, але продавець запевнив, що це принесе йому вигоду:

"Він сказав, що якщо вони не продадуть його протягом двох місяців, то повернуть мені всі гроші".

Залучений високим прибутком, Цзінь купив два таких абонементи більш ніж за 17 000 юанів ($2400). У наступні тижні продавці переконали його купити ще абонементи і взяти приватні уроки. Одного разу він витратив понад 300 000 юанів ($42 000).

"З 10 травня до 9 липня я купив близько 1200 занять і абонементів із загальним терміном дії 300 років на загальну суму 871 273 юані", — розповів Цзінь, який займається в цьому залі вже три роки.

15 липня, коли спортзал мав повернути Джину частину основного боргу, він не отримав грошей. Коли чоловік звернувся до продавця, йому сказали, що фінансовий відділ спортзалу все ще розглядає угоду. Але наприкінці липня Джин виявив, що керівництво спортзалу і весь його торговий персонал зникли.

Тренажерний зал у районі Біньцзян міста Ханчжоу, як і раніше, відкритий для відвідувачів, хоча, як повідомляє телеканал Zhejiang TV, там працюють тільки адміністратори.

За словами Цзіня, пізніше він дізнався, що в усіх договорах, які він уклав із фітнес-клубом, не згадувалося про повернення коштів, обіцяне продавцем. Крім того, в договорах було обумовлено, що абонемент не може бути переданий іншим особам.

"Зізнаюся, вони промили мені мізки, тому що я вірив, що всього один крок відділяє мене від повернення всіх своїх грошей", — сказав він журналістам.

Цзінь наголосив, що любить тренуватися і вважає купівлю абонементів і занять "інвестицією у здоров'я":

"Я, чесно кажучи, не розраховую користуватися ним 300 років. Для мене це свого роду зобов'язання з охорони здоров'я",

Його історія вразила мільйони людей у соціальних мережах материкового Китаю.

"Він купив абонемент для онуків своїх онуків, ха-ха", "Коли багатство людини і її коефіцієнт інтелекту не відповідають одне одному, надлишки багатства в тій чи іншій формі повертаються в суспільство", — жартують користувачі.

