Китаец купил абонементы в спортзал на $120 тысяч: владелец и персонал клуба бесследно исчезли

Мужчина из восточного Китая подал в суд на спортзал, заплатив более 870 000 юаней (120 000 долларов США) за абонементы сроком на 300 лет, прежде чем руководство скрылось с его деньгами.

Когда мужчина, известный как Цзинь, понял, что владелец спортзала "Раньян" в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, исчез и денег ему не видеть, он обратился к журналистам одного из местных телеканалов, пишет South China Morning Post.

Цзинь показал СМИ 26 контрактов, которые он заключил с этим клубом на покупку абонементов и оплату тренировок.

Цзинь повелся на заманчивое предложение Фото: Handout

По его словам, 9 мая администратор спортзала сообщил ему об акции для постоянных клиентов.

После того, как клиенты купили годовой абонемент за 8888 юаней ($1200), зал мог продать его новым клиентам за 16 666 юаней ($2300), гласила реклама. Продавец рассказал, что 10% наценки будет забирать себе зал, а остальное — клиенту. Сначала Цзинь отнесся к этому скептически, но продавец заверил, что это принесет ему выгоду:

"Он сказал, что если они не продадут его в течение двух месяцев, то вернут мне все деньги".

Привлеченный высокой прибылью, Цзинь купил два таких абонемента более чем за 17 000 юаней ($2400). В последующие недели продавцы убедили его купить еще абонементы и взять частные уроки. Однажды он потратил более 300 000 юаней ($42 000).

"С 10 мая по 9 июля я купил около 1200 занятий и абонементов с общим сроком действия 300 лет на общую сумму 871 273 юаня", — рассказал Цзинь, который занимается в этом зале уже три года

15 июля, когда спортзал должен был вернуть Джину часть основного долга, он не получил денег. Когда мужчина обратился к продавцу, ему сказали, что финансовый отдел спортзала все еще рассматривает сделку. Но в конце июля Джин обнаружил, что руководство спортзала и весь его торговый персонал исчезли.

Тренажерный зал в районе Биньцзян города Ханчжоу по-прежнему открыт для посетителей, хотя, как сообщает телеканал Zhejiang TV, там работают только администраторы.

По словам Цзиня, позже он узнал, что во всех договорах, которые он заключил с фитнес-клубом, не упоминалось о возврате средств, обещанном продавцом. Кроме того, в договорах было оговорено, что абонемент не может быть передан другим лицам.

"Признаюсь, они промыли мне мозги, потому что я верил, что всего один шаг отделяет меня от возврата всех своих денег", — сказал он журналистам.

Цзинь подчеркнул, что любит тренироваться и считает покупку абонементов и занятий "инвестицией в здоровье":

"Я, честно говоря, не рассчитываю пользоваться им 300 лет. Для меня это своего рода обязательство по охране здоровья",

Его история впечатлила миллионы людей в социальных сетях материкового Китая.

"Он купил абонемент для внуков своих внуков, ха-ха", "Когда богатство человека и его коэффициент интеллекта не соответствуют друг другу, излишки богатства в той или иной форме возвращаются в общество", – шутят пользователи.

