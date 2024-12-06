В Китае мужчина объявил себя в "розыск" из-за скуки: нашедшему пообещал 4000 долларов (фото)

Китаец опубликовал объявление, в котором указал, что провернул миллионную аферу и имеет оружие. Менее чем за 24 часа "ордер" набрал сотни тысяч просмотров и привлек полицию.

Мужчина создал фальшивое сообщение о розыске, предложив в награду 4000 долларов. На следующий день его задержали. Деталями инцидента поделились в издании SCMP.

Житель Китая по фамилии Ван сфабриковал ордер на арест и 11 ноября опубликовал его в соцсетях. Имя в объявлении было фальшивым — Ван Ибо, оно на самом деле принадлежит известному актеру и танцору, однако прикрепленная фотография была настоящей. Мужчина сам себя обвинил в афере на 4 миллиона долларов.

"Я уроженец уезда Циньюань города Чанчжи провинции Шаньси. 10 ноября 2024 года я выманил у компании 30 миллионов юаней. У меня есть автомат и 500 патронов. Если вы найдете меня, вы получите вознаграждение в размере 30 000 юаней (4000 долларов, — ред.)", — указал он в заметке.

Объявление в розыск оказалось фальшивым Фото: Weibo

Уже 12 ноября неординарное сообщение под онлайн-псевдонимом haoyunsuishiyou, что означает "пусть везет в любое время", заметила местная полиция. Правоохранители начали расследование и уже через несколько часов арестовали автора.

Проведя тщательные обыски, полицейские убедились, что никаких незаконных предметов, таких как оружие или патроны у Вана нет. Кроме того, никаких денег от компаний он не получал. Сам фигурант рассказал, что объявил себя в розыск, потому что был разочарован своей жизнью и скучал.

Пост Вана менее чем за сутки собрал 350 тысяч просмотров. К его автору полиция применила "уголовно-принудительную меру" за создание и распространение ложной информации. Это понятие включает задержание, арест, залог и наблюдение за жизнью в течение определенного периода.

"Сфабрикование истории и ее распространение являются уголовными действиями. Все, кто придумывает или распространяет слухи, понесут судебные последствия", — заверили правоохранители.

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