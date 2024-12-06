У Китаї чоловік оголосив себе в "розшук" через нудьгу: тому, хто знайде, пообіцяв 4 000 доларів (фото)

Китаєць опублікував оголошення, в якому зазначив, що провернув мільйонну аферу та має зброю. Менш ніж за 24 години "ордер" набрав сотні тисяч переглядів і привабив поліцію.

Чоловік створив фальшиве повідомлення про розшук, запропонувавши у нагороду 4 000 доларів. Наступного дня його затримали. Деталями інциденту поділились у виданні SCMP.

Житель Китаю на прізвище Ван сфабрикував ордер на арешт та 11 листопада опублікував його у соцмережах. Ім’я в оголошенні було фальшивим — Ван Ібо, воно насправді належить відомому актору та танцюристу, однак прикріплена фотографія була справжньою. Чоловік сам себе звинуватив у афері на 4 мільйони доларів.

"Я уродженець повіту Ціньюань міста Чанчжі провінції Шаньсі. 10 листопада 2024 року я виманив у компанії 30 мільйонів юанів. У мене є автомат і 500 патронів. Якщо ви знайдете мене, ви отримаєте винагороду в розмірі 30 000 юанів (4 000 доларів. — Ред.)", — вказав він у дописі.

Оголошення у розшук виявилось фальшивим Фото: Weibo

Вже 12 листопада неординарний допис під онлайн-псевдонімом haoyunsuishiyou, що означає "хай щастить будь-коли", помітила місцева поліція. Правоохоронці розпочали розслідування та вже за кілька годин арештували автора.

Провівши ретельні обшуки, поліціянти переконались, що жодних незаконних предметів як-от зброя або патрони у Вана немає. Окрім того, жодних грошей від компаній він не отримував. Сам фігурант розповів, що оголосив себе у розшук, бо був розчарований своїм життям і нудьгував.

Пост Вана менш ніж за добу зібрав 350 тисяч переглядів. До його автора поліція застосувала "кримінально-примусовий захід" за створення та поширення неправдивої інформації. Це поняття передбачає затримання, арешт, заставу та спостереження за життям протягом певного періоду.

"Сфабрикування історії та її поширення є кримінальними діями. Усі, хто вигадує чи поширює чутки, понесуть судові наслідки", — запевнили правоохоронці.

Нагадаємо, поліціянт з Китаю присвятив 16 років життя допомозі сім’ям у розшуку зниклих рідних. 54-річний Шан Чаоян став легендою у своїй справі та перетворив двір перед офісом на яскраве видовище.

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