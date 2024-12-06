Поліцейський возз'єднав близько 500 сімей за 16 років: як йому це вдалося

Шан Чаоян перетворив свою службу на життєву місію. Його наполегливість, знання і щире бажання допомогти зробили можливими возз'єднання родичів через багато років.

У східному Китаї поліцейський Шан Чаоян, який присвятив 16 років свого життя допомозі сім'ям у пошуку зниклих родичів, перетворив двір перед своїм офісом на яскраве видовище. На баскетбольному майданчику він розвісив понад 300 подячних вимпелів, які отримав від сімей, возз'єднаних завдяки його зусиллям. Про це пише видання South China Morning Post.

54-річний Шан, співробітник поліції міста Шенчжоу в провінції Чжецзян, став легендою у своїй справі. У 2022 році на його честь було створено спеціальний підрозділ, що займається розшуком зниклих. На стіні офісу цього підрозділу ведеться запис усіх випадків, коли правоохоронці змогли допомогти людям, які шукали своїх родичів. За 16 років команда опрацювала понад 7 300 запитів і успішно возз'єднала 483 сім'ї.

Китайський поліцейський присвятив своє життя пошукам зниклих членів сім'ї Фото: SCMP

Перед переїздом офісу в центр міста для зручності громадян, Шан вирішив виставити подячні вимпели, щоб нагадати про значення своєї роботи. Також це стало практичним рішенням: свіже повітря запобігло псуванню тканин через вогкість.

Свою справу Шан почав у 2008 році, займаючись розшуком у вільний від служби час. Навіть із доступом до баз даних це завдання виявилося непростим. Його робота включала аналіз великих обсягів інформації та пошук можливих збігів, що часто вимагав особистого відвідування десятків сімей.

Щоб підвищити ефективність, Шан вивчав генетичні методики та алгоритми, що дають змогу моделювати, як могли змінитися обличчя зниклих із віком.

Зворушливі історії

За роки роботи Шан став свідком безлічі дивовижних історій. Так, минулого року він допоміг матері з провінції Сичуань знайти сина, викраденого 32 роки тому. Хлопчику було всього два роки, коли він зник. Його вдалося знайти в провінції Хенань.

Ще один випадок — 95-річна жінка, яка загубилася в Ханчжоу у віці дев'яти років. Після 86 років розлуки їй вдалося возз'єднатися з сім'єю завдяки ДНК-аналітиці та пошукам, що охопили кілька міст.

На багатьох фотографіях возз'єднаних родин Шан посміхається поруч із людьми, які плачуть від щастя, що викликає сльози у тих, хто бачить ці знімки.

Ціна часу

Не всі історії закінчувалися на позитивній ноті. У 2021 році чоловік звернувся до Шана по допомогу в пошуку сім'ї. Через вісім місяців родичів було знайдено, але батько чоловіка помер за три місяці до цього.

"Якби я працював старанніше, можливо, вони б зустрілися", — з жалем згадує Шан.

Національна ініціатива

Китай 2021 року запустив кампанію "Возз'єднання", спрямовану на активізацію пошуку зниклих і викрадених людей. У межах ініціативи за перший рік вдалося знайти майже 11,000 зниклих дітей.

Китайський поліцейський присвятив своє життя пошукам зниклих членів сім'ї Фото: SCMP

Багато хто в інтернеті захоплюється роботою Шана і його команди. "Ці вимпели — немов пластирі, що загоюють рани людей", — написав один із користувачів. "Знімаю капелюха перед поліцейськими, які повертають сім'ї одна одній", — зазначив інший.

Діяльність Шана — це не тільки приклад самовіддачі, а й нагадування про те, як важливо зберігати надію навіть у найскладніших ситуаціях.

Нагадаємо, протягом 11 років поліцейський зі східного Китаю Цзян Цзінвей виконує роль покійного сина для літньої жінки, яка страждає на параліч і когнітивні порушення.