Полицейский воссоединил около 500 семей за 16 лет: как ему это удалось

Шан Чаоян превратил свою службу в жизненную миссию. Его настойчивость, знания и искреннее желание помочь сделали возможными воссоединения родственников спустя многие годы.

В восточном Китае полицейский Шан Чаоян, посвятивший 16 лет своей жизни помощи семьям в поиске пропавших родственников, превратил двор перед своим офисом в яркое зрелище. На баскетбольной площадке он развесил более 300 благодарственных вымпелов, которые получил от семей, воссоединенных благодаря его усилиям. Об этом пишет издание South China Morning Post.

54-летний Шан, сотрудник полиции города Шэнчжоу в провинции Чжэцзян, стал легендой в своем деле. В 2022 году в его честь было создано специальное подразделение, занимающееся розыском пропавших. На стене офиса этого подразделения ведется запись всех случаев, когда правоохранители смогли помочь людям, искавшим своих родственников. За 16 лет команда обработала более 7 300 запросов и успешно воссоединила 483 семьи.

Китайский полицейский посвятил свою жизнь поискам пропавших членов семьи Фото: SCMP

Перед переездом офиса в центр города для удобства граждан, Шан решил выставить благодарственные вымпелы, чтобы напомнить о значении своей работы. Также это стало практичным решением: свежий воздух предотвратил порчу тканей из-за сырости.

Свое дело Шан начал в 2008 году, занимаясь розыском в свободное от службы время. Даже с доступом к базам данных эта задача оказалась непростой. Его работа включала анализ больших объемов информации и поиск возможных совпадений, часто требовавший личного посещения десятков семей.

Чтобы повысить эффективность, Шан изучал генетические методики и алгоритмы, позволяющие моделировать, как могли измениться лица пропавших с возрастом.

Трогательные истории

За годы работы Шан стал свидетелем множества удивительных историй. Так, в прошлом году он помог матери из провинции Сычуань найти сына, похищенного 32 года назад. Мальчику было всего два года, когда он пропал. Его удалось найти в провинции Хэнань.

Еще один случай — 95-летняя женщина, потерявшаяся в Ханчжоу в возрасте девяти лет. После 86 лет разлуки ей удалось воссоединиться с семьей благодаря ДНК-аналитике и поискам, охватившим несколько городов.

На многих фотографиях воссоединенных семей Шан улыбается рядом с плачущими от счастья людьми, что вызывает слезы у тех, кто видит эти снимки.

Цена времени

Не все истории заканчивались на позитивной ноте. В 2021 году мужчина обратился к Шану за помощью в поиске семьи. Спустя восемь месяцев родственники были найдены, но отец мужчины скончался за три месяца до этого.

"Если бы я работал усерднее, возможно, они бы встретились", — с сожалением вспоминает Шан.

Национальная инициатива

Китай в 2021 году запустил кампанию "Воссоединение", направленную на активизацию поиска пропавших и похищенных людей. В рамках инициативы за первый год удалось найти почти 11,000 пропавших детей.

Китайский полицейский посвятил свою жизнь поискам пропавших членов семьи Фото: SCMP

Многие в интернете восхищаются работой Шана и его команды. "Эти вымпелы — словно пластыри, заживляющие раны людей", — написал один из пользователей. "Снимаю шляпу перед полицейскими, которые возвращают семьи друг другу", — отметил другой.

Деятельность Шана — это не только пример самоотдачи, но и напоминание о том, как важно сохранять надежду даже в самых сложных ситуациях.

Напомним, на протяжении 11 лет полицейский из восточного Китая Цзян Цзинвэй исполняет роль покойного сына для пожилой женщины, страдающей параличом и когнитивными нарушениями.