Рідкісні світлини показують, як виглядала зима наприкінці 19 сторіччя (фото)

Історичні світлини зими, зроблені наприкінці 19 сторіччя у Шотландії, відображають яким чином сучасна зимова пора відрізняється від того, що було понад 120 років тому.

Національний музей побутового життя в Шотландії відкрив виставку рідкісних чорно-білих світлин, на яких фотографи зазнімкували зиму наприкінці 19 сторіччя. Про це пише видання Scotsman.

Журналісти пишуть, що оприлюднені світлини, кожній з яких понад 100 років, показали рівень снігопадів і як виглядали міські та сільські ландшафти Шотландії у зимові місяці. Більшість світлин замовляли заможні місцеві мешканці, які намагалися показати побут і життя скотів.

Зима у шотландському селі, світлина 1895 року (фото:National Museums Scotland)

Зима у шотландському селі, світлина 1898 року (фото:National Museums Scotland)

Кураторка сучасної та сільської історії Національних музеїв Шотландії Докторка Айлза Хаттон каже, що цей архів шотландського життя показує "дивовижне розуміння всіх аспектів шотландського життя з 300-річним документальним та ілюстративним матеріалом".

Зима у шотландському селі, світлина 1900 року (фото:National Museums Scotland)

"Я дуже рада, що маю можливість пролити світло на цей багатий ресурс і захопливу історію Шотландії за допомогою цих чарівних фотографій. Незалежно від того, чи це рекордно сніжна зима, чи надзвичайно чудові ландшафти, я сподіваюся, що людям буде цікаво дізнатися більше з життя людей під час зими у ті часи", — каже дослідниця.

Один з шотландских портів взимку, світлина початку 1900-х років (фото:National Museums Scotland)

Один з шотландских портів взимку, світлина приблизно 1900 року (фото:National Museums Scotland)

Жінки грають в керлінг, світлина приблизно 1900-х років (фото:National Museums Scotland)

Нагадаємо, Фокус писав про те, як зниклий турист понад місяць виживав у сніговій глушині. Сем Бенастік вижив в екстремальних умовах, попри холод і відсутність зв'язку із зовнішнім світом. Перший час після зникнення він залишався в машині, сподіваючись на порятунок, але коли стало зрозуміло, що допомога не приходить, вирішив влаштувати табір біля гірського струмка.

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