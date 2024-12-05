Редкие фотографии показывают, как выглядела зима в конце 19 века (фото)

Исторические фотографии зимы, сделанные в конце 19 века в Шотландии, отражают каким образом современная зимняя пора отличается от того, что было более 120 лет назад.

Национальный музей бытовой жизни в Шотландии открыл выставку редких черно-белых фотографий, на которых фотографы запечатлели зиму в конце 19 века. Об этом пишет издание Scotsman.

Журналисты пишут, что обнародованные фотографии, каждой из которых более 100 лет, показали уровень снегопадов и как выглядели городские и сельские ландшафты Шотландии в зимние месяцы. Большинство фотографий заказывали состоятельные местные жители, которые пытались показать быт и жизнь скота.

Зима в шотландской деревне, фотография 1895 года (фото:National Museums Scotland)

Зима в шотландской деревне, фотография 1898 года (фото:National Museums Scotland)

Куратор современной и сельской истории Национальных музеев Шотландии Доктор Айлза Хаттон говорит, что этот архив шотландской жизни показывает "удивительное понимание всех аспектов шотландской жизни с 300-летним документальным и иллюстративным материалом".

Зима в шотландской деревне, фотография 1900 года (фото:National Museums Scotland)

"Я очень рада, что имею возможность пролить свет на этот богатый ресурс и увлекательную историю Шотландии с помощью этих волшебных фотографий. Независимо от того, это рекордно снежная зима, или чрезвычайно прекрасные ландшафты, я надеюсь, что людям будет интересно узнать больше из жизни людей во время зимы в те времена", — говорит исследовательница.

Один из шотландских портов зимой, фотография начала 1900-х годов (фото:National Museums Scotland)

Один из шотландских портов зимой, фотография примерно 1900 года (фото:National Museums Scotland)

Женщины играют в керлинг, фотография примерно 1900-х годов (фото:National Museums Scotland)

Напомним, Фокус писал о том, как пропавший турист больше месяца выживал в снежной глуши. Сэм Бенастик выжил в экстремальных условиях, несмотря на холод и отсутствие связи с внешним миром. Первое время после исчезновения он оставался в машине, надеясь на спасение, но когда стало понятно, что помощь не приходит, решил устроить лагерь у горного ручья.

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