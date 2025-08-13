Хлопчик "пропав" зі шкільного автобуса в перший день навчання: як його знайшла мама (відео)

Сулема Бохоркес зі США ледь не втратила сина в перший день його поїздки шкільним автобусом. Хлопчик довгий час не виходив на своїй зупинці, і жінка запанікувала. Історія закінчилася несподівано і швидко стала вірусною в мережі.

Американка зізнається, що за кілька хвилин очікування в її голові пронеслися десятки тривожних думок. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Власниця пекарні та мама чотирьох дітей Сулема Бохоркес зі США готувалася до особливого моменту, повернення її 5-річного сина додому після першого дня в школі. Вона взяла камеру, щоб зафіксувати, як хлопчик виходить зі шкільного автобуса, але радісне очікування обернулося тривогою: автобус спорожнів, а хлопчика ніде не було.

За словами Бохоркес, вони з чоловіком заздалегідь пояснили синові, що виходити потрібно на тій самій зупинці, що і його старший брат.

"Я знімала на телефон, як він мав спуститися сходами, але замість нього я побачила, як вийшли десятки інших дітей. Його не було", — розповіла американка.

Коли потік учнів закінчився, а водій уже збирався їхати, стурбована мама підійшла до нього і пояснила ситуацію. У цей момент її син раптово з'явився в дверях, абсолютно спокійний, немов нічого не сталося.

"Виявилося, він просто забув вийти. Сказав, що насолоджувався поїздкою", — згадує жінка.

Бохоркес зізнається, що за кілька хвилин очікування в її голові пронеслися десятки тривожних думок: чи не вийшов він на іншій зупинці, чи не переплутав автобус, чи не заснув у дорозі. На щастя, все обійшлося, і хлопчик тепер став уважніше стежити за своєю зупинкою, більше не пропускаючи її.

Мама вважає, що подібні ситуації показують необхідність додаткових заходів безпеки. На її думку, школи могли б передбачити систему відстеження маленьких пасажирів, щоб батьки завжди знали, де їхня дитина.

