Мальчик "пропал" из школьного автобуса в первый день учебы: как его нашла мама (видео)

Сулема Бохоркес из США едва не потеряла сына в первый день его поездки на школьном автобусе. Мальчик долгое время не выходил на своей остановке, и женщина запаниковала. История закончилась неожиданно и быстро стала вирусной в сети.

Related video

Американка признается, что за несколько минут ожидания в ее голове пронеслись десятки тревожных мыслей. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Владелица пекарни и мама четверых детей Сулема Бохоркес из США готовилась к особому моменту, возвращению ее 5-летнего сына домой после первого дня в школе. Она взяла камеру, чтобы запечатлеть, как мальчик выходит из школьного автобуса, но радостное ожидание обернулось тревогой: автобус опустел, а мальчика нигде не было.

По словам Бохоркес, они с мужем заранее объяснили сыну, что выходить нужно на той же остановке, что и его старший брат.

"Я снимала на телефон, как он должен был спуститься по ступенькам, но вместо него я увидела, как вышли десятки других детей. Его не было", — рассказала американка.

Когда поток учеников закончился, а водитель уже собирался уезжать, обеспокоенная мама подошла к нему и объяснила ситуацию. В этот момент ее сын внезапно появился в дверях, совершенно спокойный, словно ничего не произошло.

"Оказалось, он просто забыл выйти. Сказал, что наслаждался поездкой", — вспоминает женщина.

Бохоркес признается, что за несколько минут ожидания в ее голове пронеслись десятки тревожных мыслей: не вышел ли он на другой остановке, не перепутал ли автобус, не уснул ли в дороге. К счастью, все обошлось, и мальчик теперь стал внимательнее следить за своей остановкой, больше не пропуская ее.

Мама считает, что подобные ситуации показывают необходимость дополнительных мер безопасности. По ее мнению, школы могли бы предусмотреть систему отслеживания маленьких пассажиров, чтобы родители всегда знали, где их ребенок.

Ранее Фокус сообщал, что девушка назвала ребенка "худшим именем в истории". Британец Бен рассказал, что сам шокирован от услышанного и не знает, как ему реагировать на это.

Также стало известно, что женщина выбрала своему ребенку "демоническое имя". Одна американка рассказала, что ее беременная подруга захотела назвать своего ребенка в честь демонического персонажа из телесериала