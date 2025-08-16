Жінка зняла останню ніч на Мальдівах і ледь не втратила найцінніше (відео)

Остання ніч відпочинку на Мальдівах для туристки обернулася несподіваним випробуванням. Жінці довелося пірнути в бурхливі хвилі, щоб повернути свій телефон, який випадково впав у море під час зйомки.

Відео швидко стало вірусним у TikTok, а глядачі стали свідками того, як безхмарний відпочинок перетворився на справжню операцію з порятунку гаджета.

За словами туристки, вона протягом двох тижнів фіксувала кожен свій вихід з вілли, встановлюючи штатив для майбутнього ролика в TikTok. В останній вечір несподівано піднявся шторм, і сильний порив вітру скинув її з телефоном просто в море.

"Я намагалася не панікувати, але розуміла, що все в телефоні: контакти, квитки, робота. Завтра мені летіти, а зв'язку без нього не буде", — розповіла жінка.

Побачивши, що телефон "осів на піску" недалеко від вілли, вона одягла рятувальний жилет і стрибнула в бурхливі хвилі. Після кількох безуспішних спроб їй вдалося намацати пристрій ногою і підняти його на поверхню.

На її подив, смартфон виявився робочим.

"Я підняла його й одразу почула повідомлення в Instagram. Я не могла повірити своїй удачі", — зізналася туристка.

Експерти зазначають, що сучасні захищені смартфони розраховані на екстремальні умови. За даними дослідницької компанії QYResearch, світовий ринок водонепроникних телефонів у 2024 році оцінювали майже в мільярд доларів, і він стрімко зростатиме найближчими роками.

Попри стрес і травму від шторму, жінка зберегла почуття гумору.

"Я навіть не замочила волосся і не зіпсувала макіяж. А потім пішла на вечерю, і це був прекрасний фінал моєї відпустки", — додала вона.

