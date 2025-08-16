Женщина сняла последнюю ночь на Мальдивах и чуть не потеряла самое ценное (видео)

Последняя ночь отдыха на Мальдивах для туристки обернулась неожиданным испытанием. Женщине пришлось нырнуть в бурные волны, чтобы вернуть свой телефон, случайно упавший в море во время съемки.

Видео быстро стало вирусным в TikTok, а зрители стали свидетелями того, как безоблачный отдых превратился в настоящую операцию по спасению гаджета.

По словам туристки, она в течение двух недель фиксировала каждый свой выход с виллы, устанавливая штатив для будущего ролика в TikTok. В последний вечер неожиданно поднялся шторм, и сильный порыв ветра сбросил его с телефоном прямо в море.

"Я старалась не паниковать, но понимала, что все в телефоне: контакты, билеты, работа. Завтра мне улетать, а связи без него не будет", — рассказала женщина.

Увидев, что телефон "осел на песке" недалеко от виллы, она надела спасательный жилет и прыгнула в бурные волны. После нескольких безуспешных попыток ей удалось нащупать устройство ногой и поднять его на поверхность.

К ее удивлению, смартфон оказался рабочим.

"Я подняла его и сразу услышала уведомление в Instagram. Я не могла поверить своей удаче", — призналась туристка.

Эксперты отмечают, что современные защищенные смартфоны рассчитаны на экстремальные условия. По данным исследовательской компании QYResearch, мировой рынок водонепроницаемых телефонов в 2024 году оценивался почти в миллиард долларов и будет стремительно расти в ближайшие годы.

Несмотря на стресс и травму от шторма, женщина сохранила чувство юмора.

"Я даже не замочила волосы и не испортила макияж. А потом пошла на ужин, и это был прекрасный финал моего отпуска", — добавила она.

