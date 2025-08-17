Бабуся не зможе сплатити штраф: прострочену книгу повернули в бібліотеку через 82 роки (фото)

Книжка "Your Child, His Family, and Friends" авторства сімейного психотерапевта Френсіса Брюса Стрейна, яку було видано читачеві в липні 1943 року, була повернута до фонду тільки в червні 2025 року.

Книгу "Ваша дитина, її сім'я і друзі" мали повернути за 28 днів, проте вона повернулася через 82 роки із супровідним листом, зазначили в публічній бібліотеці Сан-Антоніо, США.

Автор листа, надісланого з Орегона, стверджує, що книгу було знайдено в речах його батька, який нещодавно помер. Ймовірно, книгу в бібліотеці взяла бабуся автора листа, коли його батькові було одинадцять років. У 1943 році її перевели в посольство США в Мехіко, і, імовірно, вона взяла книгу з собою, після чого видання зникло з поля зору на довгі роки.

"Сподіваюся, штрафу за прострочення не буде, бо бабуся більше не може собі цього дозволити", — написав автор листа.

Лист із вибаченнями

При цьому, згідно з приміткою в книзі, у 1943 році штраф за прострочене повернення книг становив три центи на день. У перерахунку на сьогоднішній курс це становитиме близько 56 центів на день. І за 82 роки штраф становив би понад 16 000 доларів, тобто приблизно 660 тис. грн.

Зі свого боку бібліотека Сан-Антоніо оголосила, що з 2021 року штрафи за несвоєчасне повернення книжок скасовано.

Наразі книга виставлена у вестибюлі бібліотеки і після зняття з експозиції її продадуть з аукціону, а виручені кошти підуть на підтримку бібліотеки.

Варто зазначити, що світовий рекорд за найбільш прострочену бібліотечну книгу належить виданню "Scriptores rerum Germanicarum septentrionalium, vicinorumque populorum diversi", яку взяли почитати 1668 року і повернули 288 років потому.

