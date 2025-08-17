Бабушка не сможет оплатить штраф: просроченную книгу вернули в библиотеку спустя 82 года (фото)

Книга "Your Child, His Family, and Friends" авторства семейного психотерапевта Фрэнсиса Брюса Стрейна, которая была выдана читателю в июле 1943 года, была возвращена в фонд только в июне 2025 года.

Книгу "Ваш ребенок, его семья и друзья" должны были вернуть через 28 дней, однако она вернулась спустя 82 года с сопроводительным письмом, отметили в публичной библиотеке Сан-Антонио, США.

Автор письма, отправленного из Орегона утверждает, что книга была найдена в вещах его отца, который недавно умер. Вероятно, книгу в библиотеке взяла бабушка автора письма, когда его отцу было одиннадцать лет. В 1943 году ее перевели в посольство США в Мехико, и, предположительно, она взяла книгу с собой, после чего издание исчезло из виду на долгие годы.

"Надеюсь, штрафа за просрочку не будет, потому что бабушка больше не может себе этого позволить", — написал автор письма.

Письмо с извинениями

При этом, согласно примечанию в книге, в 1943 году штраф за просроченный возврат книг составлял три цента в день. В пересчете на сегодняшний курс это составит около 56 центов в день. И за 82 года штраф составил бы более 16 000 долларов, то есть примерно 660 тыс. грн.

В свою очередь библиотека Сан-Антонио объявила, что с 2021 года штрафы за несвоевременный возврат книг отменены.

Сейчас книга выставлена в вестибюле библиотеки и после снятия с экспозиции ее продадут с аукциона, а вырученные средства пойдут на поддержку библиотеки.

Стоит отметить, что мировой рекорд по самой просроченной библиотечной книге принадлежит изданию "Scriptores rerum Germanicarum septentrionalium, vicinorumque populorum diversi", которую взяли почитать в 1668 году и вернули 288 лет спустя.

