Відпустка обернулася катастрофою: подружжя затопило готель, розважаючись в особистому басейні (відео)

Під час відпочинку в Китаї австралійська пара переповнила власний басейн у номері готелю, що призвело до затоплення кількох поверхів і спричинило справжній переполох серед персоналу та гостей.

Подружжя не помітило табличку місцевою мовою з попередженням про необхідність перекривати крани. Про це пише What's The Jam.

49-річний власник спортзалу із Сіднея Грем Бернард і його дружина Джоді зупинилися в готелі Iseya Panoramic у Чунціні. Їхній номер на "50-му поверсі в небі" мав власний басейн, який співробітники заздалегідь наповнили водою.

Однак подружжя не помітило табличку місцевою мовою з попередженням про необхідність перекривати крани. У результаті басейн переповнився, вода хлинула через край і затопила поверхи нижче.

Пара розповіла, що в момент події вони розслаблялися з шампанським, поки їм несподівано не почали надходити повідомлення про затоплення.

"Раптом у двері подзвонили, і все навколо стало схоже на сцену з серіалу CSI: Місце злочину. Прибиральниці та менеджер увірвалися, щоб ліквідувати наслідки", — згадує Грем.

Інцидент було знято на відео та опубліковано в соцмережах, де ролик набрав понад 16,5 мільйона переглядів.

Реакція соцмереж і наслідки

Персонал готелю спочатку був у паніці, але пізніше з'ясувалося, що зливні отвори виявилися засміченими. Співробітники неодноразово перепрошували перед постояльцями, а самі Бернарди зізналися, що не робили нічого навмисно.

Глядачі в коментарях розділилися.

"Це скоріше помилка проєктування", "Хмм, капость", "Наступного разу мені потрібно зупинитися тут", "Тобто у них усередині кімнати є басейн, але вони не зробили кімнату водонепроникною", "Чому ви вважаєте це смішним? Сподіваюся, вас звинуватили", — писали вони.

Попри неприємний епізод, пара заявила, що знову скористалася басейном і не стала псувати собі відпустку.

