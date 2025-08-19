Отпуск обернулся катастрофой: супруги затопили отель, развлекаясь в личном бассейне (видео)

Во время отдыха в Китае австралийская пара переполнила собственный бассейн в номере отеля, что привело к затоплению нескольких этажей и вызвало настоящий переполох среди персонала и гостей.

Related video

Супруги не заметили табличку на местном языке с предупреждением о необходимости перекрывать краны. Об этом пишет What's The Jam.

49-летний владелец спортзала из Сиднея Грэм Бернард и его жена Джоди остановились в отеле Iseya Panoramic в Чунцине. Их номер на "50-м этаже в небе" имел собственный бассейн, который сотрудники заранее наполнили водой.

Однако супруги не заметили табличку на местном языке с предупреждением о необходимости перекрывать краны. В результате бассейн переполнился, вода хлынула через край и затопила этажи ниже.

Пара рассказала, что в момент происшествия они расслаблялись с шампанским, пока им неожиданно не начали приходить сообщения о затоплении.

"Вдруг в дверь позвонили, и все вокруг стало похоже на сцену из сериала CSI: Место преступления. Уборщицы и менеджер ворвались, чтобы ликвидировать последствия", — вспоминает Грэм.

Инцидент был заснят на видео и опубликован в соцсетях Фото: Instagram

Инцидент был заснят на видео и опубликован в соцсетях, где ролик набрал более 16,5 миллиона просмотров.

Реакция соцсетей и последствия

Персонал отеля поначалу был в панике, но позже выяснилось, что сливные отверстия оказались засорены. Сотрудники неоднократно извинились перед постояльцами, а сами Бернарды признались, что не делали ничего намеренно.

Зрители в комментариях разделились.

"Это скорее ошибка проектирования", "Хмм, пакость", "В следующий раз мне нужно остановиться здесь", "То есть у них внутри комнаты есть бассейн, но они не сделали комнату водонепроницаемой","Почему вы считаете это смешным? Надеюсь, вас обвинили", — писали они.

Несмотря на неприятный эпизод, пара заявила, что снова воспользовалась бассейном и не стала портить себе отпуск.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина из-за неудачного загара стал звездой сети. Оказалось, что турист постоянно до этого ходил в носках и рабочей обуви, из-за чего его ноги обходили лучи солнца.

Также стало известно, что на пляже в Одессе вспыхнула массовая драка между отдыхающими после того, как кто-то включил русскую музыку. Она была в несколько волн — в целом дрались женщины в купальниках.