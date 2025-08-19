Чоловік наніс сонцезахисний крем і через кілька годин зрозумів, що зробив помилку
Чоловік дістав серйозні сонячні опіки після того, як неправильно використовував сонцезахисний спрей. Він не втер його в шкіру, і незахищені ділянки обгоріли, залишивши яскраво-червоні смуги на грудях.
Житель Великої Британії дістав серйозні сонячні опіки після того, як неправильно використав аерозольний SPF-крем. Його помилка потрапила на відео і викликала бурхливе обговорення в TikTok.
Чоловік наніс сонцезахисний спрей, але не втер його в шкіру, залишивши великі ділянки тіла незахищеними. У результаті після кількох годин на сонці його груди вкрилися яскраво-червоними смугами опіків, тоді як місця, куди засіб усе ж потрапив, залишилися неушкодженими.
Його партнерка зняла наслідки на відео і виклала ролик у TikTok із підписом: "Нагадування: якщо ви використовуєте аерозольний SPF, завжди втирайте його після розпилення". Відео швидко стало вірусним, зібравши сотні коментарів.
Користувачі жартували та співчували:
- "Хаха, бідолаха! Я використовував 700 мл SPF за два тижні й все одно обгорів".
- "Ось чому я ніколи не довіряю спреям".
- "Розпилювач потрібно тримати далі, щоб виходив ефект туману".
Дехто навіть порівняв чоловіка з персонажем Тоні Тигром.
Видання Mirror зазначає, що експерти нагадують, що ультрафіолетові промені UVA і UVB можуть пошкодити клітини шкіри, прискорити старіння і підвищити ризик раку. За даними Фонду по боротьбі з раком шкіри, будь-яке незахищене перебування на сонці викликає мутації ДНК.
Національна служба охорони здоров'я Великої Британії (NHS) попереджає:
- немає безпечного способу засмагнути;
- опіки можуть виникнути навіть у хмарну погоду;
- оптимально перебувати в тіні з 11:00 до 15:00;
- використовувати крем з SPF не нижче 30 і завжди дотримуватися інструкції із застосування.
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.