Мужчина нанес солнцезащитный крем и спустя несколько часов понял, что совершил ошибку
Мужчина получил серьезные солнечные ожоги после того, как неправильно использовал солнцезащитный спрей. Он не втер его в кожу, и незащищенные участки обгорели, оставив ярко-красные полосы на груди.
Житель Великобритании получил серьезные солнечные ожоги после того, как неправильно использовал аэрозольный SPF-крем. Его ошибка попала на видео и вызвала бурное обсуждение в TikTok.
Мужчина нанес солнцезащитный спрей, но не втер его в кожу, оставив большие участки тела незащищенными. В результате после нескольких часов на солнце его грудь покрылась ярко-красными полосами ожогов, тогда как места, куда средство все же попало, остались невредимыми.
Его партнер сняла последствия на видео и выложила ролик в TikTok с подписью: "Напоминание: если вы используете аэрозольный SPF, всегда втирайте его после распыления". Видео быстро стало вирусным, собрав сотни комментариев.
Пользователи шутили и сочувствовали:
- "Хаха, бедняга! Я использовал 700 мл SPF за две недели и все равно обгорел".
- "Вот почему я никогда не доверяю спреям".
- "Распылитель нужно держать дальше, чтобы получался эффект тумана".
Некоторые даже сравнили мужчину с персонажем Тони Тигром.
Издание Mirror отмечает, что эксперты напоминают, что ультрафиолетовые лучи UVA и UVB могут повредить клетки кожи, ускорить старение и повысить риск рака. По данным Фонда по борьбе с раком кожи, любое незащищенное пребывание на солнце вызывает мутации ДНК.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предупреждает:
- нет безопасного способа загореть;
- ожоги могут возникнуть даже в облачную погоду;
- оптимально находиться в тени с 11:00 до 15:00;
- использовать крем с SPF не ниже 30 и всегда следовать инструкции по применению.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.