Мужчина нанес солнцезащитный крем и спустя несколько часов понял, что совершил ошибку

Мужчина получил серьезные солнечные ожоги после того, как неправильно использовал солнцезащитный спрей. Он не втер его в кожу, и незащищенные участки обгорели, оставив ярко-красные полосы на груди.

Житель Великобритании получил серьезные солнечные ожоги после того, как неправильно использовал аэрозольный SPF-крем. Его ошибка попала на видео и вызвала бурное обсуждение в TikTok.

Мужчина нанес солнцезащитный спрей, но не втер его в кожу, оставив большие участки тела незащищенными. В результате после нескольких часов на солнце его грудь покрылась ярко-красными полосами ожогов, тогда как места, куда средство все же попало, остались невредимыми.

Его партнер сняла последствия на видео и выложила ролик в TikTok с подписью: "Напоминание: если вы используете аэрозольный SPF, всегда втирайте его после распыления". Видео быстро стало вирусным, собрав сотни комментариев.

Издание Mirror отмечает, что эксперты напоминают, что ультрафиолетовые лучи UVA и UVB могут повредить клетки кожи, ускорить старение и повысить риск рака. По данным Фонда по борьбе с раком кожи, любое незащищенное пребывание на солнце вызывает мутации ДНК.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предупреждает:

нет безопасного способа загореть;

ожоги могут возникнуть даже в облачную погоду;

оптимально находиться в тени с 11:00 до 15:00;

использовать крем с SPF не ниже 30 и всегда следовать инструкции по применению.

