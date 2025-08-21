"Найпрацьовитішу жінку США" звільнили з образливої причини: подробиці (відео)

25-річна Нікія Гамільтон із міста Вест-Колумбія, штат Південна Кароліна, стала інтернет-знаменитістю після того, як вона сама керувала цілим рестораном Burger King без жодного помічника. Але незабаром після публікації відео її звільнили за запізнення. Жінка затрималася вдома через трьох своїх дітей.

Відвідувачі ресторану виклали відео з Нікією, на якому вона метушиться між станціями, готуючи кожне замовлення, поки вишиковується черга з клієнтів. Але незабаром мати трьох дітей опублікувала відео, повідомивши, що її звільнили, тому що вона запізнилася на роботу, де була єдиним співробітником, пише Daily Mail.

Нікія зізналася, що її звільнили за запізнення

"Мої діти для мене на першому місці, але я більше не можу. Диявол був у мене на хвості... Запевняю вас, він переміг", — сказала вона в опублікованому ролику, заливаючись сльозами.

Раніше вона говорила, що робота, за яку вона колись була вдячна, позбавляє її життя її трьох дітей.

"Мені доводиться їх забезпечувати, але у мене зовсім немає часу на них, і це мене дуже засмучує", — розповіла вона в інтерв'ю WACH News.

У Burger King заявили, що звільнили Нікію через "проблеми з відвідуваністю".

Минулого місяця її назвали "найпрацьовитішою жінкою Америки" після того, як з'явилося відео, на якому вона поєднує роботу на кухні, обслуговування клієнтів, приготування їжі та прибирання — все самотужки. Її зміна тривала понад 12 годин на добу.

Відео з Нікією швидко набрало понад 100 000 переглядів, а коментатори висловили обурення умовами роботи у сфері швидкого харчування, зажадали привернення уваги до відповідальності на рівні франшизи та звернули увагу на нестачу персоналу, що непропорційно обтяжує найвразливіші верстви населення, включно з батьками-одинаками.

Сама Нікія пояснила, як опинилася в ресторані одна. Просто працівники часто не приходили на роботу, а деякі і зовсім раптово звільнялися, тож це був не перший раз, коли вона працювала одна.

25-річна мати трьох дітей працювала сама по 12 годин на день

"Один із моїх співробітників просто звільнився, а їм більше нікого було замінити, тож мені часто доводилося працювати одній, або майже одній. Довелося мити посуд, займатися підготовкою, мити підлогу, прибирати за стійкою, обслуговувати автомобілістів", — додала вона.

Наступного дня після публікації відео нічого не змінилося. Гамільтон знову працювала сама.

Незважаючи на стрес, Гамільтон сказала, що вона залишилася на роботі завдяки своєму менеджеру, якого вона глибоко поважала за те, що він дав їй шанс проявити себе, незважаючи на її судимість.

Після вірусного посту на TikTok з Нікією Гамільтон люди закликали створити її сторінку для пожертвувань, де вже зібрали понад 86 000 доларів.

