"Самую трудолюбивую женщину США" уволили по обидной причине: подробности (видео)

25-летняя Никия Гамильтон из города Уэст-Колумбия, штат Южная Каролина, стала интернет-знаменитостью, после того как она сама управляла целым рестораном Burger King без единого помощника. Но вскоре после публикации видео ее уволили за опоздание. Женщина задержалась дома из-за трех своих детей.

Посетители ресторана выложили видео с Никией, на котором она суетится между станциями, готовя каждый заказ, пока выстраивается очередь из клиентов. Но вскоре мать троих детей опубликовала видео, сообщив, что ее уволили, потому что она опоздала на работу, где была единственным сотрудником, пишет Daily Mail.

Никия призналась, что ее уволили за опоздания

"Мои дети для меня на первом месте, но я больше не могу. Дьявол был у меня на хвосте... Уверяю вас, он победил", — сказала она в опубликованном ролике, заливаясь слезами.

Ранее она говорила, что работа, за которую она когда-то была благодарна, лишает ее жизни ее троих детей.

"Мне приходится их обеспечивать, но у меня совсем нет времени на них, и это меня очень огорчает", — рассказала она в интервью WACH News.

В Burger King заявили, что уволили Никию из-за "проблем с посещаемостью".

В прошлом месяце ее назвали "самой трудолюбивой женщиной Америки" после того, как появилось видео, на котором она совмещает работу на кухне, обслуживание клиентов, приготовление пищи и уборку — все в одиночку. Ее смена длилась более 12 часов в сутки.

Видео с Никией быстро набрало более 100 000 просмотров, а комментаторы выразили возмущение условиями работы в сфере быстрого питания, потребовали привлечения внимания к ответственности на уровне франшизы и обратили внимание на нехватку персонала, которая непропорционально обременяет наиболее уязвимые слои населения, включая родителей-одиночек.

Сама Никия объяснила, как оказалась в ресторане одна. Просто работники часто не приходили на работу, а некоторые и вовсе внезапно увольнялись, так что это был не первый раз, когда она работала одна.

25-летняя мать троих детей работала в одиночку по 12 часов в день

"Один из моих сотрудников просто уволился, а им больше некого было заменить, так что мне часто приходилось работать одной, или почти одной. Пришлось мыть посуду, заниматься подготовкой, мыть полы, убирать за стойкой, обслуживать автомобилистов", — добавила она.

На следующий день после публикации видео ничего не изменилось. Гамильтон снова работала в одиночку.

Несмотря на стресс, Гамильтон сказала, что она осталась на работе благодаря своему менеджеру, которого она глубоко уважала за то, что он дал ей шанс проявить себя, несмотря на ее судимость.

После вирусного поста на TikTok с Никией Гамильтон люди призвали создать ее страницу для пожертвований, где уже собрали более 86 000 долларов.

