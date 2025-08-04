Перечень признаков, после которых надо бежать из ресторана: советы экспертов

Консультанты ресторанной индустрии назвали главные "тревожные звоночки", которые указывают на то, что в заведении стоит не ужинать, а как можно быстрее уходить. Речь идет о сервисе, атмосфере и даже поведении персонала.

Related video

Как сообщает Daily Mail, несмотря на рост расходов американцев на питание вне дома — в среднем 166 долларов в месяц, не все заведения обеспечивают надлежащий уровень обслуживания. С 2019 года расходы выросли на 14%, однако качество не всегда соответствует ожиданиям. Именно поэтому ресторанные специалисты поделились перечнем признаков, которые свидетельствуют о том, что клиента могут ждать проблемы.

Признаки, которые указывают на проблемы в ресторане:

Отсутствие менеджера в зале.

Если вы не видите, кто руководит персоналом или решает сложные ситуации, это признак дезорганизации. Менеджер должен быть заметным и доступным, следить за сервисом и поддерживать атмосферу.

Конфликты с персоналом.

Если официанты ведут себя агрессивно, спорят с клиентами или не признают собственных ошибок — это явный знак, что сервис не является приоритетом в заведении.

Пустой зал в час пик.

Отсутствие других гостей в популярное время может свидетельствовать о потере доверия к заведению, плохом сервисе или некачественной кухне.

Много инфлюенсеров и фотосессий.

Если ресторан больше напоминает зону для съемок, чем место для спокойного обеда, стоит насторожиться. В таких заведениях важнее впечатления в соцсетях, чем реальный комфорт гостей.

Плохое отношение к персоналу.

Негативная атмосфера среди работников, слухи о плохих условиях или демотивации персонала — это признак системных проблем в заведении.

Грязный зал или туалет.

Неухоженные столы, пол или санузлы могут указывать на общее пренебрежение стандартами гигиены, включая кухню.

Официанты не знают меню.

Если персонал не ориентируется в блюдах или не может ответить на вопросы об ингредиентах, это говорит о слабой подготовке и невнимательности к безопасности гостей, особенно в случае с аллергенами.

Навязчивое продвижение более дорогих позиций.

Если официанты слишком активно предлагают дорогие блюда или напитки, это может свидетельствовать о давлении на продажи, а не об искреннем желании обеспечить комфортный опыт для клиента.

Обед в ресторане должен быть приятным, а не тревожным опытом. Знание этих признаков поможет избежать неприятностей и найти действительно стоящие заведения.

Как сообщал Фокус, в США ресторан прекратил работу после видео тиктокерши, которая заявила о пренебрежительном отношении шеф-повара из-за количества ее подписчиков.

Недавно мужчина оставил малые чаевые после свидания: реакция официантки была неожиданной.

Также мы рассказывали, что 25-летняя официантка из Сан-Диего (США) Айлин Паркер получает много чаевых от клиентов благодаря лжи.